Patricia Grand élevée au rang d’officier de la Légion d’honneur

La présidente d’honneur de la Ligue contre le Cancer, déjà faite chevalier en 2009, a été élevée au grade d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur ce vendredi. Une façon pour l’État de distinguer un « magnifique parcours », et un « engagement exceptionnel » qui « n’a cessé de s’accroître ».

« Madame Patricia Putoa épouse Grand, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur ». La phrase a été prononcée vendredi soir dans le salon d’honneur de la présidence, par le Haut-commissaire Éric Spitz, dans une salle où le rose de la campagne d’octobre contre le cancer du sein dominait. Un « moment privilégié » pour le représentant de l’État, « empreint d’émotion et de fierté ». La présidente d’honneur de la Ligue contre le Cancer de Polynésie, une association dont elle a tenu les rênes de 2006 à 2019 avant de laisser sa place à Natacha Helme a bien sûr été récompensée pour son « engagement exceptionnel » au sein de l’association. Mais elle est aussi citée pour son action au Fare Tama Hau, la maison de l’enfance, qu’elle avait participé à sauver d’une disparition.

La légion d’honneur, plus haute distinction française, comporte plusieurs rangs : Patricia Grand avait été faite chevalier en 2009 et devient donc officier. « Parce que votre engagement n’a cessé de s’accroître depuis ces 14 dernières années précise le Haut-commissaire », qui a salué le « magnifique parcours », de la native de Papeete. « A travers vous Madame Grand, ce sont les valeurs de notre nation, les valeurs de notre République que vous faites vivre » a-t-il déclaré. En juillet dernier, lors de l’annonce de cette promotion, Patricia Grand avait précisé qu’il s’agissait d’une « récompense d’équipe », y associant « tous les bénévoles, tous les médecins que j’ai côtoyés, les oncologues, les infirmiers, le personnel médical » engagés, au quotidien pour le soutien et le traitement des malades du cancer, la sensibilisation ou le dépistage de la population.