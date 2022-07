Patricia Grand promue officier de la Légion d’honneur

Philippe Brovelli, Leïana Faugerat… Quatre Polynésiens à l’ordre du Mérite L’ordre national du Mérite fait lui aussi l’objet d’une liste de nominations et promotions à l’occasion du 14 juillet. Parmi la liste des personnalités proposées par le ministère des Outre-mer et retenues par décret présidentiel, quatre sont en Polynésie. Philippe Brovelli, chevalier depuis 2006, est promu officier de l’ordre national du Mérite. Arrivé à Tahiti en 1984, pour reprendre le restaurant La Renaissance, sur Prince Hinoi, il rejoint les rangs de l’hôtel Beachcomber comme directeur de la restauration avant de prendre les rênes de l’hôtel qui deviendra l’Intercontinental, puis du groupe. Il est aujourd’hui conseiller du directeur général et actionnaire du groupe. Agnès Bernier, professeur de collège en Polynésie est nommée chevalier pour ses « 42 ans de services », de même que Nicole Coudert, ancienne chef d’atelier de haute couture à Paris et bénévole au sein du service militaire adapté de Polynésie. Enfin, Leïana Faugerat directrice générale de Nippon Automoto, consule honoraire du Japon en Polynésie et accessoirement directrice de Miss Tahiti, est la plus jeune Polynésienne nommée dans cette promotion : elle deviendra chevalier de l’ordre du Mérite.