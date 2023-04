Pêche au gros : un championnat de Tahiti sur 4 jours d’affilée

Les adeptes de pêche au gros ont rendez-vous pour la troisième édition du championnat de Tahiti du 7 au 10 juin. Une formule revisitée avec des épreuves sur quatre journées consécutives qui de dérouleront du 7 au 10 juin.

Nouvelle formule pour le championnat de Tahiti de pêche au gros. Pour cette troisième édition, l’organisation a été revue. Prévu initialement sur 5 journées éparpillées d’avril à octobre, le concours se déroulera finalement sur quatre étapes. Des étapes regroupées sur quatre jours consécutifs du 7 au 10 juin à la Marina Taina. Le but est toujours de rapporter le plus gros poisson, mais aussi d’en pêcher un maximum dans l’espoir de cumuler le plus de points (1kg valant 1 point). Des points qui permettront de désigner un vainqueur qui décrochera le titre de champion de Tahiti, mais aussi une coque Labaste de 30 pieds et Moteur HB 350 CV V10 Mercury. En jeux pour le vice-champion, un Price money de 650 000 francs et un autre de 350 000 francs pour le troisième. Un championnat qui pour être valide seulement si 80 bateaux minimum s’alignent. Sur chaque étape, les équipages pourront aussi miser 10 000 francs et tenter de décrocher un Jackpot donc l’intégralité sera reversée à la plus grosse prise de l’étape. Un jackpot de 20 000 francs par bateau est possible pour jouer la plus grosse prise du championnat. Les frais d’inscription aux championnats sont quant à eux de 175 000 francs. Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook du concours.