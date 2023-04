Visite diplomatique, exercice militaire… La Nouvelle-Calédonie au centre de l’axe Indo-Pacifique

La ministre des affaires étrangères australienne, Penny Wong, vient d’achever sa visite sur le sol calédonien ce jeudi 20 avril 2023. Une dernière étape d’une série de visite dans la région dans une volonté de renforcer les liens de coopération de l’Australie. C’est ensuite la France qui mettra en valeur sa présence dans la région, avec les exercices Croix du Sud et Jeanne d’Arc 2023. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

L’axe Indo-Pacifique est un enjeu stratégique et économique majeur de plus en plus présent sur la scène international, et ce pour de nombreux pays. L’activité diplomatique en ce début d’année 2023 en témoigne. En ce mois d’avril 2023, c’est l’Australie qui joue une carte diplomatique, avec une série de visites visant à renforcer ses partenariats dans la région, réalisée au sein des pays membres du Forum des Îles Pacifiques. Dans ce contexte, la ministre des affaires étrangère australienne, Penny Wong, achevait sa visite sur le territoire calédonien ce jeudi 20 avril 2023. L’occasion pour elle d’évoquer les enjeux diplomatiques et stratégiques de la région, au micro de nos partenaires de Caledonia.nc : « Il y a une compétition stratégique dans la région, compte tenu de cela, une question s’impose, c’est comment naviguer ensemble, nous devons naviguer ensemble. Quoiqu’il arrive, nous voulons tous la paix, la stabilité, la prospérité dans la région, et c’est la raison pour laquelle j’interviens ici et dans d’autres pays pour souligner ce fait. Nous devons être unis pour notre futur, nous devons continuer à travailler ensemble à ce but ».

Après l’Australie, ce sera au tour de la France de faire valoir sa présence dans la région, avec plusieurs exercices militaire visant à renforcer la coopération dans le secteur avec les alliés de la région, rappeler sa forte présence et son influence géopolitique dans le secteur, mais aussi faire la démonstration de ses capacité de projection. Ainsi, l’opération Croix du Sud débutera la semaine prochaine, avec plus de 2.000 militaires venus de 18 nations, avec l’objectif de renforcer les relations et la coopération militaire dans la région. En parallèle, plus de 800 marins et soldats, un porte hélicoptère et une frégate de l’armée françaises sont attendus dans la région dans le cadre de la participation à l’exercice de déploiement opérationnel de longue durée, Jeanne d’Arc 2023.