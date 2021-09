Père Auguste : « Il n’y a pas plus de cluster dans les églises qu’ailleurs »

Plusieurs cérémonies étaient organisées ce week-end en souvenir des personnes décédées du Covid-19 mais aussi en quête d’espoir, notamment à la paroisse du Christ-Roi de Pamatai où une « liturgie des lumières » a ouvert la messe du samedi soir. Un appel au rassemblement un peu étrange alors qu’il faut justement éviter les regroupements…

Une demi-heure avant que la messe ne commence, l’église de la paroisse du Christ-Roi à Pamatai se remplit déjà. Ablutions de gel hydroalcoolique obligatoires pour tout le monde et évidemment chacun porte le masque. La cérémonie sera particulière ce samedi soir car une « liturgie des lumières » a été proposée par le père Auguste Uebe-Carlson. C’est sur la page Facebook de la paroisse qu’il a appelé les fidèles à faire ce « geste de lumière » : déposer une bougie à l’autel en souvenir des disparus, en soutien aux malades et en gage d’espoir.

Un appel au rassemblement qui peut étonner alors que les autorités ordonnent chacun de rester chez soi. Mais père Auguste l’assure : « Je n’ai jamais vu de cluster dans ma paroisse ! »

Avant que chacun ne vienne déposer sa bougie, le père Auguste égrène une longue liste de noms. Les disparus. Puis une deuxième liste. Les malades. Au sein de l’église, c’est le silence. Certains ont apporté la photo de leur proche, le cadre trône sur la place libre laissée avec la distanciation à respecter. Au centre de l’allée, un téléphone film la scène. Tout est retransmis sur Facebook et également dans un fare ouvert aux quatre vents, situé à l’extérieur. Le père Auguste insiste pour préciser qu’il ne s’agit pas de répondre à l’appel du président Fritch, la paroisse de Faa’a n’a pas attendu l’invitation à la prière d’Édouard Fritch pour s’y plonger et concernant le jeûne, « libre à chacun » de le suivre ou non.