Quatre hectares partis en fumée sur les hauteurs de Punaauia

Le feu s’est déclenché aux alentours de midi ce dimanche, du côté de Miri. Pour le maîtriser, les pompiers de Punaauia ont été appuyés par des renforts de Faa’a, Papeete et Paea ainsi que par le Dauphin bombardier d’eau.

Ce sont des pompiers de Punaauia, Faa’a, Papeete et Paea qui sont intervenus sur le feu déclenché sur les hauteurs de Miri aux alentours de midi ce dimanche. Le Dauphin bombardier d’eau est également intervenu. Des hauteurs de Miri, le feu s’est étendu en direction de Green Valley sur un flanc de montagne inhabité et difficile d’accès. Quatre hectares ont été détruits. Désormais maîtrisé, des pompiers sont encore sur place pour surveiller les fumeroles et s’assurer que le feu ne reparte pas. Aucune habitation n’a été touchée. Une enquête est ouverte pour déterminer les origines et les causes de l’incendie.