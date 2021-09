Plus de soixante professionnels de santé arrivés samedi

Après les 84 soignants arrivés en renfort à Tahiti jeudi, 64 autres professionnels ont débarqué au fenua samedi. Avec, pour la première fois depuis le début de la crise, une équipe de soutien psychologique.

En plus des 84 soignants arrivés en milieu de semaine, 64 autres professionnels de santé de la réserve sanitaire de Santé publique France ont débarqué ce week-end au fenua pour renforcer les équipes en place dans les hôpitaux de la Polynésie française. Leur avion, qui transportait aussi une unité médico-psychologique, a atterri samedi à 21h25 à l’aéroport de Tahiti – Faa’a où ils ont été accueillis par Cédric Bouet, directeur de cabinet du haut-commissaire, indique un communiqué du Haut-commissariat, qui détaille les qualités de ces nouveaux arrivants. Cette nouvelle équipe de la réserve sanitaire est constituée de deux médecins urgentistes, 30 infirmiers en soins généraux, 10 infirmiers en réanimation, 11 aides-soignants en soins généraux, 8 aides-soignants en réanimation et trois logisticiens. La Polynésie française a également reçu une équipe de soutien psychologique (deux psychiatres, deux psychologues et un infirmier) pour faciliter et soutenir moralement le travail des soignants fortement sollicités. Une première depuis le début de la crise.

44 pompiers et militaires de la sécurité civile en provenance de métropole sont attendus lundi. Ils soutiendront la campagne de vaccination et la lutte contre la pandémie. L’arrivée massive de ces nouveaux renforts sera déployée aussi bien à Tahiti que dans les îles pour faire face à la crise sanitaire, est-il encore précisé. Le haut-commissaire a profité de cette annonce pour appeler au soutien des services hospitaliers « à travers le respect des gestes barrière, la limitation des déplacements et la participation à la campagne de vaccination ».

Avec communiqué