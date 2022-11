Peu de monde et beaucoup de questions au forum sur les bouchons

Seulement une quarantaine de personnes ont participé ce lundi matin à la première session du Forum sur la congestion routière, organisé à la présidence par la Direction des transports terrestres. Parmi ceux qui avaient fait le déplacement, chacun à son avis sur le problème des bouchons et ses « solutions »… Mais les usagers auraient surtout voulu avoir des réponses à leurs nombreuses questions de la part des autorités.

Lire aussi : Un forum public pour les bouchons

Ils étaient seulement une quarantaine à se mobiliser ce lundi matin pour le Forum sur la congestion routière organisé par la Direction des transports terrestres. Une première session à la présidence, avant le parc Teaputa de Taravao ce mardi, pour débattre de cette problématique « qui a un réel impact sur le travail, la vie quotidienne, mais aussi sur le moral et la santé » comme l’explique René Temeharo. « On ne peut pas ne rien faire, il faudra à un moment donné prendre des mesures fortes pour donner envie d’aller travailler, et qu’on ait plus à se poser la question du temps, des vacances, des horaires… », complète le ministre des Grands Travaux. À l’entendre, la majorité des citoyens doivent pouvoir participer au débat, « pour ne pas laisser une minorité prendre des décisions sur l’intérêt général ». Difficile, vu les chaises vides de la présidence ce lundi, de dire que la « majorité » a entendu le message.

Pourquoi, alors, l’évènement a-t-il si peu mobilisé ? Dans l’organisation, on reconnaît que le moment choisi pour entamer ces échanges, une matinée de lundi, journée généralement bien occupée et bien encombrée, n’était pas forcément en adéquation avec l’emploi du temps des principaux concernés. D’autres, côté public, suggèrent que c’est une certaine lassitude sur ce sujet des bouchons, tant débattu « et qui ne fait que s’aggraver », qui a éloigné les usagers. « Tu proposes, il y a rien qui se passe », regrette un retraité, qui a tout de même fait le déplacement.

Limiter les immatriculations ?

Automobilistes, motards, habitués des transports en commun… Sous le chapiteau de la présidence, on retrouve tout de même un petit échantillon d’usagers de la route venus, malgré l’invitation tardive, participer à des ateliers sur l’équipement, les emplois du temps ou les modes de transport. Chacun son avis, chacun son expertise : Henere, agent de police de Punaauia, qui a profite de congés pour assister à ce forum, a surtout voulu participer à l’atelier sur l’incivilité et la sécurité routière, une des causes des embouteillages. « Je suis venu pour écouter les propositions, mais aussi pour apporter ma vision des choses. Ces derniers temps, on a vraiment constaté un changement de comportement des automobilistes qui sont moins disciplinés qu’avant », explique le muto’i.

Vaihere elle aussi se devait d’être là. En tant qu’usager mais surtout en tant que professionnelle de la route. « Je suis venu pour questionner sur le sujet mais aussi pour peut-être apporter des pistes ou en tout cas mon regard sur ce que c’est que la circulation », indique cette enseignante de la conduite automobile. Parmi ses interrogations : les chiffres des nouvelles immatriculations de véhicules, plus de 6 000 chaque année. Face à une telle congestion, pourquoi les autorités ne décident pas de fixer une limite ?

Rond-+point du méridien, Route du sud, travaux et voies de bus

Interrogations sur la gestion du réseau routier, ou sur des ouvrages particuliers, comme le rond-point du Méridien à Punaauia, sur l’avancée des réflexions du gouvernement sur la route du Sud ou les voies dédiées aux transports en commun… Des questions auxquelles ils ne trouveront pas, au cours de la matinée, de réponse de la part des autorités. Selon le directeur des transports terrestres, Lucien Pommiez, c’est justement l’existence d’interrogations et de propositions diverses qui motive l’organisation de ce forum. « En Polynésie et particulièrement à Tahiti une solution unique ne fonctionnera pas. Il faut pouvoir prendre en compte la diversité des populations et des besoins », avance le responsable. Le but étant de tendre vers la révision du schéma directeur de transports collectif et des déplacement durables en déployant des solutions de mobilité adaptées à la population et au territoire.

Pour la direction des transports terrestres, ce forum fait office de prémices d’un long travail qui mènera à l’élaboration, dès le 1er semestre 2023, d’ateliers de travail plus poussé avec les usagers. Des ateliers qui se tiendront à des moments plus propices aux échanges, assurent les organisateurs.