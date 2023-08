PK 43 : circulation rétablie, mais alternée

Si la route de la côte Est a été rouverte mercredi après-midi, une circulation alternée a été mise en place sur environ un kilomètre. Une zone de protection est ainsi aménagée, dans la crainte de nouveaux éboulements, en attendant « des travaux plus importants de rectification du virage ».

La circulation a pu être rétablie mercredi avant 16h au niveau du PK 43 à Hitia’a O Te Ra.

Les travaux de purge du talus effectués durant 5 jours ont permis de sécuriser en partie le talus dont l’éboulement avait entrainé la fermeture de la route vendredi dernier.

Ces travaux ont permis au Laboratoire des travaux publics d’établir un diagnostic plus précis et de constater des fragilités nécessitant la mise en place d’une zone de protection le long du talus si d’autres éboulis devaient survenir, afin d’assurer la sécurité des usagers. C’est pourquoi, dans l’attente de démarrer des travaux plus importants de rectification du virage, la Direction de l’équipement a décidé sans attendre de restreindre la circulation sur une voie entre le Pk 43 et le Pk 44.

Des séparateurs en béton délimitent le périmètre sécurisé et des feux tricolores alternent la circulation. Des éléments supplémentaires de sécurité vont encore être installés en complément des séparateurs.

Le ministère des Grands Travaux et de l’Equipement vous invite à la prudence et vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Avec communiqué