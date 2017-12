Plus de 3 500 visiteurs à quai cette semaine à Papeete

Les deux navires de croisière Maasdam et Aidacara feront escale à Papeete et en Polynésie française cette semaine avec à leur bord plus de 3 500 touristes et membres d’équipage.

Le paquebot de croisière hollandais, le Maasdam, arrive mardi matin à 8 heures au quai de Papeete avec 1 258 passagers et 580 membres d’équipages. Il repartira mercredi matin pour Moorea, puis Bora Bora. Dans son sillage, le navire Aidacara débarquera sur le quai de Papeete jeudi matin à 8 heures avec 1 339 passagers et 370 membres d’équipage à son bord. Il repartira lui aussi le lendemain matin en direction de l’île soeur et de la perle du Pacifique.