Plusieurs laits infantiles rappelés aussi en Polynésie

L’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale en Polynésie française a annoncé lundi le retrait et le rappel d’une centaine de produits de nutrition infantile en raison d’une suspicion de salmonellose décelée au niveau national.

Dimanche, plusieurs centaines de produits de nutrition infantile ont été retirés des rayons et rappelés en métropole. Une mesure de « retrait-rappel » effectuée après le signalement d’un nombre inhabituel de cas de salmonellose sur des bébés. Ces enfants âgés de moins de 6 mois ont consommé des produits des marques Picot, Milumel, Lémiel, Pepti Junior et Carrefour. L’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass) a annoncé lundi le retrait et le rappel de ces produits en Polynésie française.

Il est donc demandé aux parents possédants des boîtes neuves ou entamées de changer immédiatement de lait. La Société Française de Pédiatrie a fait parvenir une liste de recommandations de substitution. Si aucune substitution n’est possible, il faut faire bouillir le lait pendant deux minutes et le laisser refroidir avant de le donner à l’enfant. Enfin, si l’enfant présente des symptômes tels que la diarrhée accompagnée d’une forte fièvre, il faut consulter un médecin le plus rapidement possible.

Liste des produits concernés par le retrait-rappel :

Liste des produits de substitution :