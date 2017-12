La grippe persiste, la salmonellose encore signalée

Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, la Direction de la santé fait état d’une épidémie de grippe qui persiste. Entre le 20 novembre et le 3 décembre, 312 nouveaux cas ont été signalés. Par ailleurs, trois nouveaux cas de salmonelloses ont été déclarés.

L’épidémie de grippe n’a pas augmentée ces dernières semaines, mais s’est malgré tout maintenue à un haut niveau de propagation en Polynésie. Durant les semaines du 20 novembre au 3 décembre, 312 cas ont été signalés et 46 prélèvements se sont révélés positifs dont deux comme étant une grippe A (H3N2). L’épidémie a commencé au mois d’octobre. Depuis, le bureau de veille sanitaire comptabilise 1 126 syndromes grippaux déclarés et 157 cas confirmés. La Direction de la santé recommande la vaccination pour les personnes à risque et de tenir les personnes fragiles à distance des personnes malades. La campagne de vaccination contre la grippe est toujours en cours jusqu’au 31 janvier 2018.

Et après les quatre cas de salmonellose signalés fin novembre, trois nouveaux cas ont été déclarés au bureau de veille sanitaire. Selon la direction de la santé, il s’agit d’un nouvel épisode de toxi-intoxication alimentaire collectif après celui qui a coûté la vie à un sexagénaire de Taravao.