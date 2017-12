La ministre des Outre-mer en Polynésie en janvier

Au terme d’une rencontre à Paris avec le président Edouard Fritch, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé sa visite en Polynésie française la troisième semaine de janvier pour clôturer les Assises des Outre-mer. La ministre a également confirmé les dates des territoriales les 22 avril et 6 mai.

Le président du Pays, Edouard Fritch, et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se sont entretenus durant une heure, lundi au ministère des Outre-mer. Les dossiers de la santé, du budget voté récemment et de la programmation des instruments Etat-Pays pour 2018 ont été évoqués. Mais surtout, la ministre a annoncé sa première visite en Polynésie française pour la troisième semaine de janvier prochain. L’occasion pour Annick Girardin de clôturer les Assises des Outre-mer en Polynésie et de se rendre dans l’un des deux derniers territoires ultra-marins français pas encore visité depuis sa nomination. Un séjour qui se déroulera « sur une durée suffisante pour faire plusieurs îles », a déclaré la ministre à la sortie de sa réunion.

Annick Girardin a également précisé les dates des 22 avril et 6 mai pour les prochaines élections territoriales, confirmant l’information de TNTV il y a deux mois.