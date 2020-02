Hôpital de Taaone : deux nouveaux centres pour accueillir les femmes et mineurs victimes de violence

Ce matin, la ministre des Outre-mer Annick Girardin s’est rendue au centre hospitalier de Taaone pour inaugurer deux nouveaux espaces destinés à l’accueil des femmes et des mineurs victimes de violences. Le dispositif est le résultat d’un partenariat entre l’État, le Pays et les associations (centre d’information des droits des femmes et l’association polyvalente d’action socio-judiciaire – APAJ).

Accueillie par le ministre de la Santé Jacques Raynal, Isabelle Sachet, ministre de la Famille et des solidarités et par Claude Panero, directrice du centre hospitalier, Annick Girardin a pu visiter ces nouvelles structures qui ouvriront prochainement. La lutte contre les violences faites aux femmes a été décrétée grande cause nationale par Emmanuel Macron en novembre 2017, et la Polynésie veut également en faire sa priorité. L’objectif de ces centres n’est pas seulement d’accueillir les femmes victimes mais aussi de les prendre entièrement en charge. « La priorité de cette nouvelle structure réside avant tout dans la prise en charge des femmes », précise la toute nouvelle directrice du CHPF, Claude Panero. Pour faciliter cet accompagnement, des équipements et des espaces ont été également aménagés.

Le premier centre nommé « Tuiau a Hine » accueillera les femmes. Les équipes pluridisciplinaires offriront un espace d’écoute, de parole, de soins adaptés, mais aussi un espace de conseil et d’accompagnement dans les différentes démarches administratives et judiciaires. Le second établissement sera destiné à accompagner les mineurs.

Au cours de la visite, la ministre n’a pas manqué de rappeler le rôle aussi judiciaire du centre en expliquant que les femmes pourraient ainsi formuler un dépôt de plainte directement au sein du centre.

La ministre des Outre-mer a enfin souligné que ce projet occupait une place d’autant plus importante en Polynésie en raison « des chiffres préoccupants des violences faites aux femmes » .