Pompiers : Faa’a reçoit sa grande échelle

La caserne de Faa’a a reçu un nouveau véhicule doté d’une échelle escamotable de 26 mètres de long et d’une nacelle, qui va permettre les interventions dans des bâtiments à étage, de plus en plus nombreux dans la commune.

Des immeubles plus haut, et pompiers qui doivent s’adapter. Ce vendredi, le maire de Faa’a Oscar Temaru a réceptionné, avec son conseil et les pompiers de la caserne municipale un véhicule d’intervention flambant neuf. Sa particularité : cette « grande échelle » escamotable de 26 mètres de long, qui porte une nacelle. De quoi « permettre les interventions en hauteur notamment lors des incendies ». Si Faa’a n’était pas équipé, les pompiers de Papeete, eux, ont depuis longtemps leur « grande échelle », qui ne sert pas seulement pour les feux. En janvier dernier, par exemple, elle avait été déployée en plein centre-ville, pour évacuer de son appartement une dame âgée et blessée.

Si Faa’a s’équipe c’est à cause d’un constat simple : « l’évolution croissante du nombre de bâtiments à étages sur le territoire communal », qui implique du nouveau matériel, mais aussi des « formations techniques » pour l’utiliser. « Cet investissement représente un coût de 77 millions de francs financé à 75% sur fonds propres et à 25% par le Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP) », précise la mairie.