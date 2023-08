Brico-lab Tahiti : un établi et des outils à louer au cœur de Papeete

Les bricoleurs du dimanche disposent désormais d’un espace partagé. Depuis une semaine Brico-lab Tahiti met à disposition, en location, des établis et une panoplie d’outils allant du plus petit au plus gros, et se propose même de guider les utilisateurs dans leurs projets. L’espace, situé près du Pont de l’Est est ouvert tous les jours sur réservation de 8 heures à 16 heures.

Un espace de bricolage en plein cœur de Papeete. C’est ce que propose Brico-lab, une société qui vient de voir le jour. À sa tête, Pascal Yen kai sun, un ingénieur en énergie renouvelable devenu entrepreneur, et qui s’est laissé inspiré par le concept d’espace de travail partagé, de plus en plus populaire dans le monde. Mais plutôt que des bureaux, ce sont ses outils, accumulés au fil de ses propres projets de bricolage, qu’il a d’abord décidé de mettre en commun. De fil en aiguille, le matériel s’étoffe, et le projet se monte sur un principe assez simple : mettre en location à l’heure, à la demi-journée ou à la journée entière un espace de bricolage tout. Brico-lab met donc à disposition un établi, mais surtout une panoplie d’équipements allant des tournevis à la scie à onglet radiale en passant par les perceuses, ponceuses, meuleuses et autre raboteuses… « Pour l’instant, j’ai tous les outils qu’il faut pour travailler le bois, explique l’entrepreneur. Je n’ai pas encore tout pour le métal, mais je pense que dans un futur proche ce sera là ».

Le « Do It Yourself » : tendance, économique, écologique

Une mutualisation des outils et des possibilités d’économies pour ceux qui suivent la tendance du « Do it yourself », mais n’ont pas nécessairement besoin d’un établi complet à l’année. « Ça répond aussi aux besoins de résilience qui ont émergé avec le Covid, le fait de pouvoir construire soi-même ses choses, reprend Pascal Yen Kai sun, ça répond aussi aux besoins économiques et aux besoins écologiques, parce que ça coûte toujours moins cher que de l’acheter tout fait ou de le faire faire par un professionnel ». L’atelier, situé entre Mamao et le Pont de l’Est, comprend aussi une imprimante 3D « en libre service ». Et pour assurer aux utilisateurs une « sérénité » dans l’utilisation des machines et outils, le chef bricoleur veille à guider chacun dans ses gestes ou ses projets.

Le Brico-Lab va même jusqu’à proposer, sur sa page Facebook, des idées de projets et des kits matériaux pour les réaliser. L’atelier est ouvert tous les jours de 8h à 16h sur réservation uniquement.