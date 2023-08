Une deuxième date à To’ata pour Francis Cabrel

Devant le succès du concert du 28 octobre, déjà quasi-complet à plus de deux mois de l’évènement, le chanteur occitan a annoncé une deuxième date tahitienne dans son Trobador Tour. Il jouera de nouveau à To’ata le dimanche 29 octobre à partir de 18h30, avec toujours Pepena en première partie.



Francis Cabrel était visiblement très attendu au fenua. Plus de deux mois avant son concert du 28 octobre, To’ata affiche presque complet. Un succès pas si étonnant vu la popularité du « Mousquetaire de la chanson française » qui n’avait plus amené sa guitare, son accent et ses inoubliables refrains au fenua depuis maintenant 17 ans. Aussi, l’annonce de ce vendredi sera probablement un soulagement pour ceux – nombreux – qui regrettaient de ne pas avoir pris leur place à temps pour ce Trobador Tour. SA Productions a convaincu l’artiste de se produire une deuxième fois à To’ata, au lendemain du premier concert, pour un show qui s’annonce tout aussi mémorable. Rendez-vous le dimanche 29 octobre, donc, pour une soirée qui sera ouverte, encore une fois par les locaux de Pepena, toujours aussi enchantés d’avoir été choisis comme première partie de leur « idole ». Le compositeur de « Petite Marie », « Je l’aime à mourir » ou « L’Encre de tes yeux » sera, lui, toujours accompagné son orchestre, et offrira encore au public polynésien, pour cette deuxième date, le meilleur de son répertoire récent et de ses tubes incontournables.

Francis Cabrel – Trobador Tour, le 29 octobre 2023 à partir de 18h30. Réservations sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 Et Tiare FM, à Fare Ute.