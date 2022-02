Vladimir Poutine a annoncé la reconnaissance par la Russie de deux républiques séparatistes prorusses d’Ukraine. Une décision qui ouvre la voie à une intervention militaire sur le territoire ukrainien et qui a été fermement condamnée par une partie la communauté internationale. Emmanuel Macron a sollicité une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. Avec notre partenaire Europe1.

Vladimir Poutine a décidé lundi de reconnaître l’indépendance des séparatistes prorusses d’Ukraine, et signé dans la foulée des accords « d’amitié et d’entraide » avec ces territoires. « Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps : immédiatement reconnaître l’indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk », a-t-il dit dans une allocution télévisée, demandant au Parlement russe « d’approuver cette décision puis de ratifier les accords d’amitié et d’entraide avec les deux républiques ». Quelques heures plus tard, le dirigeant a ordonné à l’armée russe « de maintenir la paix » dans les territoires séparatistes en question, ouvrant la voie à une intervention sur le territoire ukrainien.

Annonce de rencontre prématurée par l’Élysée

Emmanuel Macron « condamne » la décision prise par Vladimir Poutine, dans un communiqué publié ce lundi par l’Élysée. « Il s’agit clairement d’une violation unilatérale des engagements internationaux de la Russie et d’une atteinte à la souveraineté de l’Ukraine », peut-on lire. Le chef de l’État a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que « l’adoption de sanctions européennes ciblées ». Plus tard dans la soirée, l’Élysée a estimé que Vladimir Poutine était dans « une sorte de dérive idéologique » et jugé son discours « rigide et paranoïaque ». Vladimir Poutine a « fait un choix très clair de rompre ses engagements » et « n’a pas respecté la parole donnée » à Emmanuel Macron, a affirmé la présidence française, en n’excluant pas de nouveaux « faits militaires » russes. Dimanche l’Elysée s’était félicité de la tenue d’une rencontre entre les présidents américains et russes. Une annonce rapidement jugée prématurée par Moscou qui ne parle que d’une « entente sur le fait de devoir continuer le dialogue ».

Le président français a également convoqué un Conseil de défense lundi soir, a annoncé le palais de l’Élysée. Le chef de l’État français s’était par ailleurs de nouveau entretenu plus tôt ce lundi avec les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi qu’avec le chancelier allemand Olaf Scholz à deux reprises, et les responsables européens Charles Michel et Ursula Von der Leyen. « Il y aura d’autres contacts dans la soirée », a indiqué l’Élysée. Le conseil de défense, qui se réunit habituellement avant les conseils des ministres au sein du palais présidentiel, rassemble les principaux ministres et hauts responsables chargés des questions de défense et de sécurité.

La communauté internationale réagit

L’Union européenne a dénoncé la reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes par Moscou comme une « violation flagrante du droit international » et va réagir « avec fermeté », ont annoncé les chefs de l’UE. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a estimé que le président russe Vladimir Poutine « renie tous ses engagements » vis-à-vis de la communauté internationale à travers cette reconnaissance. « Nous mettons expressément en garde contre toute nouvelle escalade militaire de la part de la Russie », a ajouté la cheffe de la diplomatie dans un bref communiqué, soulignant que la décision de Vladimir Poutine annoncée lundi soir à la télévision russe était « une violation flagrante du droit international ».

Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre les régions séparatistes en Ukraine. Le président Biden va « publier un décret qui interdira tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions » prorusses de Donetsk et Lougansk, a indiqué sa porte-parole, Jen Psaki.