Première édition de la Tahiti Pride Week

L’association Cousins Cousines de Tahiti présente du 13 au 19 février la Tahiti Pride Week. Un premier festival qui veut porter fièrement les couleurs du drapeau arc-en-ciel.

Des couleurs, il y en aura à profusion à Tahiti à la mi-février avec la Tahiti Pride Week. Durant une semaine, l’association Cousins Cousines de Tahiti qui défend la cause LGBTQI+ – la communauté lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transexuels, queer, intersexes – en Polynésie française, proposera une palette d’animations et activités hautes en couleurs. Au programme : projection d’un film, lecture, expo, concert, soirée où sera abordée la question des identités sexuelles et de genres, comme nous détaille Karel Luciani, président de l’association Cousins Cousines.

Cette première édition du festival mettra à l’honneur « la culture, la diversité des identités et le respect de chacun« . Un événement qui fait écho aux deux festivals de fierté LGBTQ+ organisés dans la région Pacifique. En Australie, la Sydney World Pride du 17 février au 5 mars 2023, et en Nouvelle-Zélande à Auckland avec le Pride Month, du 1 au 26 février 2023.

A l’image d’autres organisations arc-en-ciel du Pacifique, telles que Pride Cook Island, l’association Cousins Cousines souhaite mettre en lumière l’histoire pour l’accès aux droits des personnes LGBTQI+ du Fenua, mais aussi et surtout sensibiliser le grand public à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQ+. « Plus que jamais, c’est le moment de s’engager maintenant, ensemble, et ici au fenua sur des actions concrètes. » Car même si la société a progressé avec notamment des lois comme le mariage pour tous qui a aidé à changer les mentalités, trop de discriminations subsistent, pointe Karel Luciani. « Beaucoup de personnes nous appellent car leurs parents les rejettent du fait de leur homosexualité. Ce sont surtout les jeunes. Et puis, il y a également du harcèlement scolaire. […] Il faut donc continuer à éduquer et sensibiliser« .

Tous ls événements de la Tahiti Pride Week du 13 au 19 février sont gratuits (hors séances de cinéma) La programmation sera précisée sur la page Facebook de Cousins Cousines. La première soirée festive Tahiti Pride Week se déroulera à l’Urban Café dès 17 heures, mercredi 15 février.