Première édition du Tino Nui Contest le 22 octobre au Grand théâtre

Samedi 22 octobre au Grand théâtre de la Maison de la culture se tiendra la première édition du Tino Nui Contest, une compétition de bodybuilding organisée par Manu Buchin avec Seiji Won et Yves-Édouard Malakai. Une quarantaine de participants rivaliseront dans cinq catégories différentes. Pour les organisateurs, « déjà approchés » par la Fédération internationale de bodybuilding (IFBB), l’objectif est de pouvoir ouvrir la compétition à l’international et de pouvoir obtenir une carte professionnelle à la clé.

Une nouvelle compétition de culturisme se tiendra le 22 octobre 2022 au Grand théâtre de la Maison de la culture. C’est le Tino Nui contest, à l’initiative de Manu Buchin, champion d’Océanie de culturisme en 1994 et 1995, de Seiji Won qui a été membre de la cellule anti-dopage à l’International federation of body building (IFBB), et Yves-Edouard Malakai, sportifs pour qui « il était important de pouvoir donner une portée internationale » à cette compétition. Mais cette première édition sera simplement locale, et comptera plus d’une quarantaine de participants qui seront pourtant soumis à des règles conformes aux normes internationales de l’IFBB. Ils seront répartis en cinq catégories : « bikini », « men’s physique », « men’s classic », « bodybuilding » et une catégorie inédite, celle des « big mass ».

Une seconde édition internationale pour professionnaliser les passionnés locaux

L’ambition des organisateurs est de pouvoir accueillir au fenua des athlètes internationaux et d’être affiliés à l’IFBB. C’est une opportunité qui bénéficierait aux participants locaux s’ils font leurs preuves, puisque les compétitions internationales remettent des cartes professionnelles à leurs lauréats. Elle apporte « énormément d’avantages » selon Yves-Édouard Malakai, puisqu’elle permet de travailler avec davantage de sponsors et d’avoir du temps pour « travailler sa discipline ». Les billets pour assister à cette soirée inédite sont en vente à la salle de sport Gym Zone à Titioro ou au magasin Sport and Wellness. À noter que l’événement est aussi diffusé en live streaming payant accessible dans le monde entier.