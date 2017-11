Les jardins de l’ex-Maeva Beach de Punaauia accueillent samedi la première Glow Party à Tahiti. Inspirée du concept de la Color Run, une course où les participants sont aspergés de peinture, l’événement mêlera sport et jeux ludiques en musique. Près de 1 500 participants sont attendus et de nombreux cadeaux sont à gagner, notamment un aller-retour à Los Angeles.

A l’occasion des 10 ans de Body Studio, la première édition de la Glow Party aura lieu samedi 18 novembre de 14 à 21 heures. La volonté des organisatrices est de permettre à tout le monde de participer, dans un cadre ludique et sportif. Aucune notion de compétition n’est en jeu. L’âge minium de participation a été fixé à 8 ans. Star de la journée, la peinture phosphorescente sera projetée par les organisateurs sur les participants. Elle sera visible sur la peau et les vêtements dans l’obscurité. La glow run proposera de nombreux tunnels, plongés dans le noir, où seules couleurs phosphorescentes ressortiront. Samantha Finck, une des organisatrices, rappelle que la « glow », cette peinture liquide, est parfaitement inoffensive.

Inciter la pratique sportive

De nombreux cadeaux sont à gagner en fin de journée. Des bijoux, des bons d’achats, mais surtout des billets d’avion pour Los Angeles. Le groupe All-in-One assurera la première partie de la DJ Glow party, prévue en fin de journée. Au-délà de l’aspect ludique et festif, l’objectif est d’inciter les participants à pratiquer une activité sportive. De nombreux ateliers sportifs sont prévus, comme une course à pied avec la Glow run, ou un cours de fitness pour éveiller les consciences. Pour Tahia Teikikaine, membre de l’organisation, la Glow Party est une incitation à la pratique sportive.

La journée sera par ailleurs encadrée par 150 jeunes bénévoles de Punaauia. Une partie des recettes sera reversée à la fédération des associations de jeunes de la commune, pour développer la pratique d’activités sportives et culturelles chez les jeunes.