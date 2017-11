Prendre soin de soi au Salon de la beauté et du bien-être

La 7ème édition du Salon de la beauté et du bien-être va prendre ses quartiers du 23 au 26 novembre place To’ata. Si les habituels stands de prêt-à-porter et de bijouteries seront présents, les exposants mettront l’accent sur le bien-être, avec de la naturopathie et de l’acupuncture.

Coiffure, onglerie, maquillage, prêt-à-porter, artisanat d’art ou encore bijouterie. Rien ne va manquer dans les 50 stands d’exposition du salon de la beauté et du bien-être pour être belles et beaux de l’extérieur. Cette année, les exposants ont décidé de miser sur le bien-être intérieur. Après le phénomène « healthy food » l’année dernière, place à des soins du corps plus poussés et plus zen. Il y aura bien sûr les spa et les instituts de beauté, mais aussi de nouveaux participants proposant de nouvelles méthodes de massages et de relaxation, ainsi que des produits de soins « faits maison » et plus respectueux de la santé et moins producteurs de déchets, comme l’explique la coordinatrice du salon pour Radio 1, Maheata Banner.

Un jeu est organisé sur la page Facebook Tahiti Salons avec des coffrets beauté et maquillage à gagner. A un peu plus d’un mois de Noël, les promotions permettront aux consommateurs prévoyants de démarrer leur achat ! Et pour les plus jeunes, un parcours acrobatique sera installé place To’ata.

Le salon sera ouvert du jeudi au dimanche de 9 heures à 18 heures, et le vendredi et samedi jusqu’à 19 heures.