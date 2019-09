Prison ferme pour 3 trafiquants d’ice de la « Raromata’i Connection »

Quatre hommes comparaissaient ce lundi pour trafic d’ice, commis entre juillet 2018 et août 2019 entre Tahiti, Raiatea et Tahaa. Le trafic porterait sur 149 grammes d’ice, pour un montant de 38 millions de Fcfp.

C’est un renseignement anonyme qui a mis la gendarmerie sur la piste des quatre contrevenants. Après enquête et surveillance téléphonique, ils ont procédé à leur arrestation le 23 août. Parmi les mis en cause placés en détention provisoire, deux frères, Teriitua Mihuraa, 38 ans, maçon, et Nohoarii Mihuraa, 32 ans, agent commercial à Air Tahiti à l’époque des faits. Ils alimentaient Raiatea et Tahaa en méthamphétamine. Drogue qui selon leurs aveux leur était fournie à Tahiti par Floyd Mahinui, 37 ans. Celui-ci a nié les faits, bien que les écoutes aient démontré qu’ils étaient en liaison. De nombreux SMS échangés ont été retrouvés sur leurs téléphones.

Avec sa prime à Air Tahiti, il investit dans l’ice

À la barre, Nohoarii Mihuraa a assuré se fournir en ice auprès de Floyd Mahinui. « J’ai commencé à me fournir en ice chez lui, au début c’était pour ma consommation personnelle et après j’en ai vendu pour lui à peu près pour 800 000 Fcfp. Comme je ne payais pas cher mes billets j’allais acheter l’ice à Tahiti et il me donnait de quoi fumer. » Selon lui, Floyd Mahinui faisait les paquets devant lui et ceux-ci transitaient par colis fret sur Air Tahiti ou par le Taporo.

S’enhardissant et s’étant fait des contacts dans le milieu, Nohoarii Mihuraa a décidé de passer à la vitesse supérieure et de monter son propre business. « Avec ma prime à Air Tahiti, j’ai investi. J’ai acheté 4 g d’ice, j’en ai fumé 1 et revendu le reste. » Agissant seul au départ, il a vite recruté quelques petits dealers, « pour 5 sachets à 20 000 Fcfp vendus j’en donnais un au revendeur. » Ses premiers pas dans le business lui auraient rapporté 1, 4 million de Fcfp pour 600 000 Fcfp investis. Peu de temps après, estimant que ses revendeurs tardaient trop à lui remettre l’argent, il a décidé de mettre son frère à contribution.

Family business

Teriitua Mihuraa a précisé à la barre qu’il s’est impliqué dans la vente parce que son frère, père de deux enfants âgés de 6 et un an, passait trop de temps à dealer et délaissait sa famille. « Je livrais la drogue, et lui m’en donnait en échange à peu près pour 20 000 Fcfp par semaine. »

Les enquêteurs estiment que la valeur de la drogue arrivée à Raiatea se chiffre à 39 millions de Fcfp. Montant minimisé par Nohoarii Mihuraa qui assure que « ce sont les fournisseurs à Tahiti qui se sont fait des sous. Nous, on fumait, on faisait la fête. On est tombé dedans. »

Des SMS parlant de bouteilles et de miel

Durant tout le temps qu’ont duré les échanges entre les deux frères et le juge, Floyd Mahinui le fournisseur présumé a passé son temps à nier de la tête. À la barre, il a d’ailleurs affirmé que c’était Nohoarii Mihuraa le véritable fournisseur, précisant que celui-ci lui aurait avoué avoir fait venir 1 kilo d’ice des USA. « C’est faux, rétorque le mis en cause, si j’étais le fournisseur, je ne viendrais pas à Tahiti en acheter. Je n’ai pas de contacts aux USA et jamais je n’aurais pris ce risque. »

Lors de la perquisition effectuée chez Floyd Mahinui, 82 sachets vides ayant contenu de l’ice et un vini ont été trouvés. Les enquêteurs ont pu retrouver des SMS échangés entre les deux hommes. Ceux-ci portaient sur des « bouteilles » et du « miel ». « Bouteille » signifiant des sachets à 20 000 Fcfp et « miel » des sachets à 140 000 Fcfp. Pour Floyd Mahinui, l’ancien commercial d’Air Tahiti lui fait porter le chapeau pour une dette de 150 000 Fcp.

« J’ai beaucoup de regrets, j’ai déçu ma famille. »

Autre personne prise dans les mailles du filet, J-J.T. Il comparaissait libre, placé sous contrôle judiciaire. Dans son véhicule il a été trouvé un sachet contenant 0.1 g d’ice. On le soupçonne d’avoir transporté de l’ice à bord d’un bateau qu’il exploite. Selon lui, il est gros consommateur, et la drogue qu’il transportait était destinée à sa consommation personnelle, mais il assure qu’il n’en faisait pas trafic. « J’ai connu Nohoarii Mihuraa en janvier 2019 et c’est là que j’ai commencé à consommer de l’ice. J’en ai acheté pour un peu plus de 200 000 Fcfp, mais je n’ai jamais vendu. J’ai beaucoup de regrets, j’ai déçu ma famille. » Le bateau, qui appartient à son père et qu’il pilotait, avait été saisi par la justice.

Floyd Mahinui a été condamné à deux ans de prison ferme, soit la moitié de ce que le procureur avait requis. La cour a suivi le procureur sur Nohoarii Mihuraa avec une condamnation à trois ans de prison ferme, et sur Teriitua Mihuraa avec deux ans de prison dont un avec sursis. Enfin, J-J.T. contre qui 2 ans avec sursis étaient requis, a été condamné à un an de prison avec sursis, et son bateau lui sera restitué.