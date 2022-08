Projet Ocean Park : Punaauia défavorable, City propose un compromis

Après la confirmation par Simplicio Lissant de l’avis défavorable de la commune sur le projet Ocean Park du groupe City, Teiva Raffin répond aux critiques du tavana. Sur le problème de circulation, il fait état d’un projet de la Direction de l’équipement pour un rond-point transformé, avec « des feux intelligents » ; sur la demande de la commune d’un « partenariat public-privé d’utilité publique », il propose d’aménager à ses frais en jardin public le terrain jouxtant le parking de la plage Toaroto.

Simplicio Lissant confirme la déclaration faite à Tahiti-Infos : le conseil municipal est défavorable au projet dans son état actuel, « compte tenu de l’étude d’impact, les incidences qu’il pouvait y avoir au niveau écologique, notamment sur les milliers de mètres cube de déblais, des problèmes de circulation, et de la levée de boucliers de la population. » Mais le tavana de Punaauia se dit prêt à accueillir les promoteurs pour discuter d’un « partenariat public-privé d’utilité publique » ; c’est notamment l’accès à la mer pour la population qui le préoccupe, dit-il.

Teiva Raffin, directeur du groupe City en Polynésie, dit de son côté qu’il attend une rencontre avec la mairie depuis un courrier envoyé le 13 avril, resté sans réponse. La mairie faisait alors valoir la proximité de la date des élections législatives ; deux mois après, aucun rendez-vous n’a encore été convenu.

Circulation : le rond-point du Méridien remplacé par des feux tricolores ?

« Il faut revoir la situation de ce rond-point, qui déjà à l’heure actuelle est le plus gros point noir de la circulation sur la côte Ouest, dit Simplicio Lissant. Imaginez 800 voitures en plus, ça va augmenter tous les problèmes. »

D’autant, ajoute-t-il, que « ce n’est pas le seul projet sur cette partie de la commune : il y a d’autres projets de lotissements un peu plus loin, ou même peut-être aussi en face. C’est pour ça qu’on a sensibilisé le Pays sur la nécessité de revoir ce rond-point. » Lui aurait bien vu « un tunnel ou un viaduc ».

Ce qui a été fait par la Direction de l’équipement, répond Teiva Raffin, qui reconnaît que « projet ou pas, il y a un problème », et qui présente l’illustration de cet aménagement type 2 x 2 voies, avec des feux de circulation « intelligents ». La meilleure solution selon lui, car un tunnel déboucherait au niveau de la station Mobil, où l’on ne pourrait pas construire de voies de dégagement. Teiva Raffin répond aux critiques du maire en disant « Nous avons respecté un PGA qu’il a imposé, avec des règles d’urbanisme qu’il a imposées. »

Quant à une modification du projet d’Ocean Park pour y amener une dimension « d’utilité publique », Teiva Raffin pense deviner ce que Simplicio Lissant a en tête : l’utilisation d’un terrain de 1 500 m2 récemment racheté par le Pays, jouxtant le parking de la plage publique de Toaroto. Il propose donc de l’aménager « à titre de mesure compensatoire ».

« C’est facile de critiquer un projet. Les gens sont d’accord tant qu’on ne construit pas à côté de chez eux, dit Teiva Raffin, qui répète les arguments déjà développés à Arue : « comment donner de l’emploi, comment offrir des logements ? Quand on fait ce genre de métier, il faut toujours avoir la foi. » Il continue d’affirmer que les tarifs de location de ces futurs logements se situeront dans une fourchette accessible pour la classe moyenne, mais que redimensionner le projet à la baisse, à plus forte raison dans un contexte de hausse des prix des matériaux, ferait inévitablement grimper le prix d’acquisition et donc les loyers. « Peut-être qu’en politique on peut faire des miracles, mais dans le monde de la promotion immobilière ce sont les mathématiques qui décident. »