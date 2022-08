L’Adie sera simultanément sur 16 îles de Polynésie de 8 heures à 15 heures le 1er Septembre 2022. L’association destinée au soutien de la création d’entreprise a besoin de bénévoles et ouvre sa campagne de recrutement « Aide l’Adie ». Sa directrice propose ainsi de participer à une action de solidarité pour éprouver « la joie d’être utile et la fierté de se voir confier des missions ayant un impact positif sur l’insertion professionnelle des créateurs d’entreprise. »

« Aide l’Adie,deviens bénévole », c’est le slogan de cette campagne de recrutement qui démarre ce lundi, et qui doit durer jusqu’au 1er Septembre, son point d’orgue. Ce jour-là, l’Adie sera présente dans 16 îles de Polynésie à la fois, de 8 heures à 15 heures, pour se faire connaître et recruter de nouveaux partenaires. Elle est différente et novatrice parce qu’elle est le fruit d’un hackaton organisé au mois de mars dernier. L’objectif est de « casser les codes », explique la directrice régionale de l’association. Pour Wendy Mou Kui « cela n’est pas forcément dans la culture polynésienne d’être bénévole pour une association qui a une vocation économique, on va naturellement plus dans les églises ou les œuvres caritatives. Avec cette campagne on veut dire que nous sommes également une association, mais on agit différemment. Nous faisons de l’inclusion économique, de l’inclusion bancaire, explique t-elle. Si vous avez une connaissance du métier de chef d’entreprise et que vous cherchez à aider, l’Adie peut répondre à vos attentes ».

L’Adie en quelques chiffres

C’est l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) de Polynésie française qui est à la recherche de mains, voix, et visages nouveaux. Elle a besoin de bénévoles pour mener à bien ses missions. « Accompagner les entrepreneurs locaux », « donner à tous l’accès au droit de créer son propre emploi, sa propre entreprise »: voilà l’objet de son existence. En 2021 elle a accordé un accompagnement financier de plus de 1,2 milliard de francs à près de 1 964 entreprises du fenua, « un chiffre en hausse de 13% par rapport à 2020 ». Plus largement, depuis son implantation en Polynésie française en 2009, l’Adie a accordé près de « 13 000 microcrédits ».

« Pour être bénévole de l’Adie il n’y a pas de profil type »

Cette année, elle compte 26 salariés et seulement 20 bénévoles, un nombre qu’elle souhaite voir augmenter pour un meilleur accompagnement dans tous les archipels. « Pour devenir bénévole à l’Adie, il n’y a pas de profil type car la diversité de nos besoins est le reflet de la complexité de la création d’entreprise » indique Wendy Mou Kui. Les bénévoles peuvent être issus de tous les secteurs sociaux professionnels tant qu’ils ont du temps à accorder. Car il s’agit bien d’une action de solidarité pour éprouver « la joie d’être utile et la fierté de se voir confier des missions ayant un impact positif sur l’insertion professionnelle des créateurs d’entreprise » du fenua. Pour ce faire ils pouront rencontrer l’Adie dans 16 îles de Polynésie, dans tous les archipels, à retrouver ci-dessous.