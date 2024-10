Protocole signé et grève terminée à la DTT

La CSTP-FO a signé ce mercredi soir un protocole d’accord à la présidence pour mettre fin à la grève entamée vendredi à la Direction des Transports terrestres. Le Conseil des ministres avait validé, plus tôt dans la journée, des revalorisations d’Indemnités de sujétions spéciales (ISS) pour une partie des agents, applicables au 1er janvier. Au passage plusieurs autres demandes d’augmentation d’ISS, émanant de différents services du Pays, et qui ont suivi un parcours plus « classique » ces derniers mois, ont reçu un feu vert du gouvernement.

Dans l’après-midi, Vannina Crolas, avec qui avaient été menées les premières négociations, ainsi que Jordy Chan s’étaient rendu sur le piquet du siège de la DTT pour annoncer la nouvelle aux grévistes. En oubliant au passage d’en informer la CSTP-FO, pourtant moteur sur ces demandes qui avaient déjà fait l’objet d’un protocole d’accord sous la mandature précédente. Mais la centrale et son secrétaire général Patrick Galenon étaient bien là pour la signature du protocole, en toute fin d’après-midi à la présidence, en présence de Moetai Brotherson. « C’est une avancée sociale importante », note le syndicaliste, qui rappelle avoir « repris le dossier » à A tia i mua, qui avait mené une grève sur le même sujet en 2018. « Au delà des agents de la DTT, d’autres fonctionnaires vont pouvoir profiter de révisions de leur ISS ».

Équipement, DSFE, DGAE, biosécurité… Ces autres demandes sont plus anciennes et ont « suivi le parcours classique », des directions aux ministères, puis par le filtre de la DMRA, le ministère de la Fonction publique puis le conseil des ministres, précise de son côté Moetai Brotherson. « Ces demandes ont déjà été budgétées par anticipation », précise le président, qui évalue à 15 millions de francs le surcoût des revalorisations de primes à la DTT. Le responsable ajoute que ce mouvement de grève, qui a fortement perturbé les délivrances de cartes grise, d’autres documents officiels et les passages d’examens, aurait pu être évité si « nos prédécesseurs avaient tenu leurs engagements auprès de ces agents ». Vannina Crolas avait pris soin de rappeler aux grévistes qu’une réforme plus large des régimes indemnitaires était en projet, et devait être négociée avec les syndicats dans les prochains mois. Des discussions doivent aussi avoir lieu sur la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires territoriaux, une demande exprimée dans ce conflit, mais pas propre à la DTT.