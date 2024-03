Punaauia choisit ses nouvelles roulottes après dégustation à l’aveugle

La procédure avait déjà été utilisée en 2019 pour choisir les roulottes de Vaipoopoo. Rebelote pour le parc Taapuna où il restait un emplacement pour le midi et un pour le soir. Des 11 candidats, six finalistes devaient être départagés. Leur cuisine a été goûtée par un jury qui a retenu deux roulottes : Tahiti Smoothie et Korean BBQ&Ramen



La salle du conseil municipal de Punaauia sentait bon la cuisine en ce lundi midi. Cinq élus et le tavana, ainsi qu’un professeur du lycée hôtelier et l’auteure de la page Facebook Eléa’s Days (consacrée à la cuisine), se sont mis à table pour une dégustation à l’aveugle. Il s’agissait de déterminer qui, parmi six candidats, serait retenu pour installer sa roulotte dans le parc de Taapuna. Parmi les plats proposés, brochettes de haura riz blanc et salade de pommes de terre, brochettes de veau, sandwich avec pain brioché cheesy porc avec frites de uru, coleslaw sauce spicy mayo, poke hawaiien avec guacamole et sauce teriyaki, burritos et mayonnaise maison… Bref, de quoi se régaler et visiblement ça a beaucoup plu à Simplicio Lissant qui s’est dit « surpris » :

C’est désormais la procédure que la commune suit pour déterminer quelle roulotte occupera les emplacements disponibles. Première étape proposer un dossier complet, répondant à quatre critères : environnement, originalité culinaire, des prix abordables et l’utilisation de produits locaux. Chaque candidat devait proposer une cuisine différente des roulottes déjà existantes sur le parc Taapuna. Deuxième étape : la dégustation. Une bonne façon de donner la chance à tout le monde de participer à cette sélection comme l’explique le tavana :

Ce qui convient également aux candidats même s’ils auraient préféré de meilleures conditions pour exprimer tout leur potentiel.

Le jury devait noter les plats selon des critères précis : présentation de la préparation avec la netteté, l’équilibre de l’assiette, le volume, l’originalité et l’appétence ; la qualité gustative avec la température, la cuisson, le goût et l’assaisonnement, la qualité des aliments et l’équilibre gustatif. Deux gagnants ont été désignés : Tahiti Smoothie pour le midi et Korean BBQ&Ramen pour le soir.