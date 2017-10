Quatre cas de grippe A à Raiatea et Taravao

Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, la direction de la Santé met en garde contre la circulation d’une nouvelle souche du virus de la grippe avec quatre cas de grippe A (H3N2) diagnostiqués la semaine dernière à Raiatea et Taravao.

L’épidémie de grippe est toujours en cours en Polynésie française avec 87 cas signalés entre le 25 septembre et le 8 octobre, d’après le dernier bulletin de veille sanitaire. La direction de la santé note également un cas de grippe A H3N2 durant cette période et quatre cas signalés à Raiatea et Taravao la semaine dernière. Pour limiter la diffusion de la maladie, la direction de la Santé recommande donc de tenir les personnes fragiles à distance des malades, de se moucher dans un mouchoir à usage unique et de se laver les mains fréquemment notamment après avoir éternué ou s’être mouché, et être passé par des lieux fréquentés.