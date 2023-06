Quatre lauréats pour le prix Créadie

L’Agence pour le développement de l’initiative économique 5Adie) a présenté ce lundi les quatre lauréats du prix Créadie 2023, qui récompense comme chaque année de petits entrepreneurs méritants, qui ont trouvé là le financement que les banques ne pouvaient pas apporter.

Transformation agro-alimentaire et création de mode sont les secteurs dans lesquels de nouveaux entrepreneurs ont pu se lancer ou consolider leurs acquis grâce au microcrédit de l’Adie, un coup de pouce allant de 1,2 à 1,8 million de Francs. En remportant le prix Créadie, les quatre lauréats de cette édition reçoivent aussi un deuxième encouragement, d’un montant de 120 000 Francs chacun, offerts par les partenaires institutionnels de l’Adie. « Un très bon cru 2023 », estime la directrice de l’Adie Wendy Mou Kui.

Noni et vanille bio

Heirava Taiore est une agricultrice de 33 ans, de Faaroa à Raiatea. L’université ne lui convenait pas, dit-elle, et c’est par le CFPA et une formation en horticulture qu’elle a commencé son retour à la terre. Aujourd’hui, elle a concentré l’activité de ses 6 hectares sur deux produits certifiés bio, et très appréciés à l’export : le noni et la vanille, l’un servant de tuteur à l’autre.

Les feuilles de noni séchées pour le marché japonais

Le prix remporté par Heirava est sponsorisé par la Polynésienne des eaux. Et pour passer à l’étape de la transformation, elle pourra demander conseil à Antoine Taupotini de Nuku Hiva qui remporte le prix sponsorisé par la Banque de Polynésie. Antoine a financé un deuxième four pour sécher des feuilles de ngoni, très prisées par les Japonais qui en font des tisanes. Il en vend une tonne par mois, mais « même si toute la population de Nuku Hiva faisait des feuilles de noni, ça ne serait pas assez », dit-il. Le noni est considéré comme ayant des vertus apaisantes, et contrairement au fruit, la tisane de feuilles de noni a « un parfum que tout le monde aime. » Son cas est un peu particulier, puisque c’est l’Adie qui l’a contacté : les agriculteurs qui le fournissent le citaient comme l’un de leurs débouchés, mais regrettaient que son four ne soit pas suffisamment grand. Et c’est ainsi qu’il a pu financer un second four, avec une aide de 1,2 million.

Sorbets sans sucres ajoutés

Teddy Kelly, à 20 ans seulement, a créé sa propre entreprise de sorbets sans sucres ajoutés. Cet ancien élève du lycée agricole de Vairao a créé Tahitian Sorbet et veut s’agrandir. Il propose sept parfums, qui varient selon les saisons. Son microcrédit de l’Adie est de 1,6 million, qui a servi pour l’achat de matériel et de matières premières. Son prix est offert par KPMG.

Ceux qui n’ont pas encore goûté les sorbets de Teddy pourront les découvrir au Motu Ovini de Papeari le weekend prochain à l’occasion de la Te Aito.

« Une mode locale modernisée »

Enfin Meherio Para, créatrice de mode qui revient à la couture après plusieurs années à l’étranger, et qui a pu équiper son studio grâce à un microcrédit de l’Adie de 500 000 Fcfp. « Les banques m’avaient dit qu’elles ne croyaient pas à mon projet », dit Meherio, qui a baptisé sa marque Meko Designer, et qui cite en exemple la légendaire Marie Ah You.

Le prix remporté ce matin, financé par le Comptoir polynésien Yamaha, va lui permettre de s’inscrire à la Tahiti Fashion Week.