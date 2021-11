Quatre nouveaux membres intègrent l’Académie tahitienne

L’Académie tahitienne a officiellement accueilli Pauline Niva, John Mairai, Emanuel Nauta et Thomas Teriiteporouarai, élus le 4 juin dernier pour remplacer quatre anciens membres. La cérémonie d’installation a rassemblé à la présidence des représentants de toutes les institutions qui ont assisté à un orero de chacun des quatre nouveaux académiciens.

Ils ont été élus le 4 juin dernier parmi 29 candidats. Les quatre nouveaux membres du Fare Vana’a ont été présentés ce matin. Les différentes institutions étaient invitées à assister à leur installation officielle à la présidence, où l’association Haururu et les autres membres de l’académie tahitienne ont entonné plusieurs chants en l’honneur de la langue tahitienne. Bien entendu l’ensemble des échanges s’est fait en tahitien. Après tout c’est l’objet de cette institution : la préservation et la promotion du reo tahiti. Après l’ouverture de la cérémonie par le président Édouard Fritch, Flora Devatine, qui dirige l’académie depuis 2017, puis chacun des nouveaux membres ont pris la parole, se sont présentés avant d’offrir à l’assistance un orero.

Dans l’ordre, c’est Pauline Niva qui a commencé en évoquant ses expériences du reo tahiti avec l’interdiction de l’utiliser durant sa scolarité, car apprendre le français était un gage de réussite. Jusqu’à sa rencontre avec Maco Tevane qui fut son professeur de tahitien à l’Institut Mathilde Frebault. C’est alors qu’elle commença la mission qu’elle va occuper au sein des services de santé : celle d’informer en tahitien sur le thème de la santé. Elle remplacera à l’académie Virginia Teriiamana. Ensuite c’est John Mairai qui a évoqué son enfance, et sa scolarité aux débuts difficiles du fait de sa méconnaissance du français. Il a été élevé en reo tahiti et a du apprendre le français pour devenir l’homme de théâtre qui traduisit Molière et Shakespeare en tahitien. Il prend le fauteuil d’Étienne Chimin. Emanuel Nauta, troisième élu, vient remplacer le regretté Jean-Claude Teriierooiterai. Enfin, Thomas Teriiteporouarai, journaliste de Polynésie la 1ère connu notamment pour assurer le JT en reo tahiti depuis de nombreuses années, remplacera Myron Mataoa.