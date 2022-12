Quel avenir pour la maison de la reine Marau?

L’un des anciens propriétaires de la maison, qui est aussi descendant de la reine Marau – épouse de Ariiaue, le roi Pomare V – espère que quelque chose sera fait pour préserver le patrimoine historique laissé par son aïeul. La maison d’habitation a été vendue avec la parcelle pour cause de conflit familial et son avenir est incertain. Raanui Donassant assure qu’il mettra à disposition du Pays tout le mobilier dont il dispose, ainsi que des objets précieux.

C’est une question récurrente et qui n’a pas de réponse précise aujourd’hui : que va-t-il advenir de l’ancienne maison de la reine Marau? La demeure est située sur une parcelle en face de l’assemblée de la Polynésie française où elle a été construite en 1899. C’est la reine Pomare IV qui offrit cette terre à sa cousine, Ariioehau dite Ariitaimai qui épousa Alexandre Salmon. Le couple y a construit une première maison, puis plus tard, leur fille, Marau Johana Taaroa, fut mariée à Pomare V, le fils de la reine Pomare IV, et elle y fit construire une seconde maison qu’on peut encore voir, rue de la reine Marau, en face de Fare Rata à Papeete. Elle a été habitée par l’une des descendants de Marau il y a quelque temps, mais celle-ci a depuis quitté les lieux comme le raconte Raanui Donassant, arrière-petit-fils de Marau.

La maison et le terrain vendus suite à un conflit familial

Le terrain et la maison ont été vendus au cours de l’année 2022, suite à des mésententes familiales. Ils appartiennent à présent à un particulier qui n’a pas de projet pour la demeure. C’est la valeur du terrain, situé en plein centre-ville de Papeete, qui est évoquée sur le site Tahiti Héritage par exemple, pour justifier que le Pays ne l’ait pas achetée. Et pourtant l’un des anciens propriétaires se fait le défenseur de la maison, au titre du patrimoine culturel et historique qu’elle représente, son histoire étant « à cheval » sur le règne de Pomare IV et sur celui de son fils et de Marau. « À l’intérieur de cette maison figurent des collections anciennes qui ont été offertes à la reine Pomare IV et à la reine Marau au moment de son mariage. » C’est à la mort de la reine Pomare IV, lorsque le palais est vendu, que Marau rachète le plus d’objets et de mobilier possible pour les conserver, dont « une grande partie du salon d’apparat du palais royal ». La maison ne les abrite plus puisqu’elle a été pillée et que Raanui Donassant explique avoir mis à l’abri le reste des biens en attendant. Il évoque un service de vaisselle en porcelaine et autres objets offerts par l’empereur Napoléon II ou le roi Louis-Philippe. Mais aussi des objets polynésiens comme un « casque » de la bataille de Fei Pi en 1815, en fibres de coco – nape – ou encore un umete incrusté de nacre de fabrication artisanale – en photo ci-dessous.

Pourquoi aucune démarche de classement ou de conservation de la maison n’a-t-elle abouti?

Interrogés, le Pays et le nouveau propriétaire n’ont pas répondu à nos demandes d’interview, mais des discussions semblent être engagées pour préserver le patrimoine que représentent la demeure et son histoire. S’agira t-il de déplacer la maison ou d’en réaliser une copie fidèle ? Ce qui est sûr pour Raanui Donassant, c’est que les objets de valeur qu’elle a accueillis seront à disposition du Pays : « sauvegarder la maison par x ou y stratagème permettra aux visiteurs de voir quelque chose exactement comme à l’époque de la reine Marau, tout le mobilier y retournerait ». Un projet qui rappelle l’aménagement de la maison de James Norman Hall à Arue. Reste à savoir où un éventuel projet serait réalisable, et le coût que cela représenterait.

Pourtant il y a déjà eu au moins une tentative de sauvegarde. Par exemple, Raanui Donassant évoque en 1971 la signature d’une charte initiée par Rudy Bambridge, « un pétard mouillé ». Difficile de savoir pourquoi rien n’a encore été fait, mais il estime qu’il « n’est jamais trop tard », « mais il faut le faire ». En attendant, il évoque le plan général d’aménagement de Papeete obligeant à construire sur ce terrain uniquement des bâtiments à vocation administrative.