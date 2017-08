Qui sont les 4 collaborateurs de Moetai Brotherson ?

C’est sur Facebook que le député indépendantiste Moetai Brotherson a annoncé jeudi soir avoir choisi ses collaborateurs : Mareva Lechat Kitalong, Manaarii Heminway, Steve Chailloux et Tehaurii Taimana.

Moetai Brotherson pensait initialement recruter trois collaborateurs, mais ils seront finalement quatre à l’épauler. Il est « difficile de trouver un chargé de communication maîtrisant parfaitement les techniques modernes et qui soit bilingue français-reo Tahiti », explique-t-il sur le réseau social. « C’est le reflet de notre société et la résultante de la colonisation », commente le député indépendantiste.

Alors, qui sont ces collaborateurs ? Il y a Mareva Lechat Kitalong, docteur en sciences politique. Elle sera chargée du conseil juridique et politique. Il y a aussi Manaarii Heminway, diplômé en communication. Il sera en charge des relations presse. Dans l’équipe du député, également, Steve Chailloux, qui a longtemps enseigné le reo Tahiti à l’université de Hawaii. Il assurera la permanence et l’accueil du public à Faa’a. Et puis, Tehaurii Taimana, jeune titulaire d’un master 2 en Droit. Il travaillera, lui, à Paris, et sera notamment chargé de gérer l’agenda européen de Moetai Brotherson.

Le député Tavini précise avoir reçu, en tout, près de 400 candidatures !