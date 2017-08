Le puarata menacé par une maladie de Hawaii ?

Les ’ohi’a hawaiiens, l’équivalent de nos puarata, sont décimés par une maladie fongique depuis plusieurs années. D’après un responsable politique néo-zélandais, la maladie s’est propagée à Tahiti, ce qui entraîne le décès soudain de nombreux arbustes. Mais les services du Pays n’ont pas fait d’analyses, pour le moment.

Les puarata sont des arbustes que l’on trouve en forêt, à Tahiti, avec de belles fleurs rouges. D’après la radio néo-zélandaise internationale, ils seraient menacés par une maladie fongique, qui s’est déclarée dans l’île de Hawaii, il y a une dizaine d’années, et qui a déjà touché environ 75 000 hectares de forêt de ‘ohi’a. Le porte-parole du parti néo-zélandais New Zealand First en charge des questions relatives au secteur primaire, Richard Prosser, va plus loin et affirme, dans un communiqué, que « la maladie a désormais été détectée à Tahiti ». « Cette maladie peut tuer des arbres matures en l’espace de quelques jours. Il n’y a pas de traitement efficace pour le moment et elle peut se répandre sur les vêtements », affirme l’élu néo-zélandais. Il réclame à son gouvernement de prendre des mesures pour éviter que la maladie n’atteigne son pays et ne touche les pohutukawa. Richard Prosser réclame qu’une attention particulière soit portée aux avions et aux bateaux venant de Hawaii, de la Polynésie française, et de l’Amérique du Sud.

À Tahiti, les nombreuses personnes contactées au sein des services du développement rural et de la biosécurité ne sont pas au courant. On a bien remarqué que « les puarata perdent leurs feuilles depuis un moment », mais il est impossible d’affirmer que les arbustes sont touchés par une quelconque maladie. Le Pays pourrait prendre la décision de faire des analyses, mais cela prendra plusieurs semaines.

De son côté, l’université de Hawaii affirme que la maladie n’est présente que dans l’île de Hawaii. Sur une carte, elle précise les zones touchées et les dates auxquelles la maladie a été détectée.