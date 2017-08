La moitié de Makemo deux jours sans électricité

La moitié de la population de l’atoll de Makemo a une nouvelle fois été privée d’électricité entre mercredi et vendredi. Le problème venait du câble principal d’un groupe électrogène.

Entre mercredi après-midi et vendredi matin, plus de 400 habitants de Makemo, la moitié de la population de l’atoll, se sont retrouvés privés d’électricité. Le problème a été résolu vendredi vers 10 heures et viendrait, selon la cinquième adjointe au maire, Maria Toimata, du câble électrique principal d’un groupe électrogène de la société d’économie mixte (SEM) Te Mau Ito Api.

L’élue préfère pourtant minimiser cet incident et affirme que « les habitants sont équipés, ils ont des lampes à pétrole, on a aussi sur la route des lampes solaires ». Pour ce qui est de la nourriture laissée au frigo ou au congélateur, l’adjoint explique tout simplement que les habitants ont moins ouvert leur frigo… Le problème s’est réellement posé avec quelques-uns des petits commerces de l’atoll.

Heureusement, la solidarité a bien fonctionné pendant ces deux jours. La propriétaire d’un commerce sur l’île a même prêté son groupe électrogène à la commune pour fournir de l’électricité à la population.