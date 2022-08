Radio1 distribue son agenda scolaire 2022-2023!

Comme chaque année depuis 33 ans, Radio1 publie et distribue gratuitement des agendas scolaires spécialement conçus pour la Polynésie. Emploi du temps, lexique tahitien, anglais et espagnol ou encore des conseils pour les révisions … Radio1 et Tiare FM accompagnent les élèves toute l’année avec cet agenda. Ils sont disponibles dans les magasins Carrefour de Tahiti, à Radio1 et TiareFM à Fare Ute.

Trente-trois ans et l’agenda scolaire est toujours de mise ! Radio1 offre chaque année un agenda à 10 000 élèves du fenua pour les accompagner dans l’année scolaire qui débute la semaine prochaine. En vedette sur la couverture, les Tiare Music Awards, dont la première édition a eu lieu en début d’année pour redonner une scène aux artistes du fenua au lendemain de la crise sanitaire. Cette édition 2022-2023 de l’agenda, fidèle à la formule qui a fait son succès, regorge de pages pratiques : mémo de reo tahiti, phrases usuelles en anglais, espagnol et mandarin, tables de multiplication, cartes du monde et de la Polynésie, fuseaux horaires, fédération sportives et contacts utiles sont à portée de main dans l’agenda Radio1. Il est à retrouver dans tous les magasins Carrefour de Tahiti.