Les inscriptions pour la sixième édition du concours « J’embellis ma commune » sont ouvertes du 2 août au 16 septembre 2022. Les communes dotées d’un comité du tourisme peuvent dès aujourd’hui présenter la candidature d’une association de leur choix. Mais le Pays veut mieux cadrer La mise en valeur du patrimoine culturel et végétal et l’intérêt touristique seront primordiaux. La réalisation des projets d’embellissement et leur suivi par les organisateurs s’étaleront dorénavant sur deux ans pour de meilleurs résultats.

Le ministère du Tourisme a offert un relooking au concours « J’embellis ma commune » pour sa sixième édition. La première édition remonte à 2015 et l’opération de sensibilisation de Tahiti Tourisme revient après deux ans d’interruption. « J’embellis ma commune » propose à des associations d’aménager un lieu de leur municipalité pour le rendre plus attrayant. Ce sont aux communes de choisir quelles associations peuvent postuler ou pas, et le site doit présenter un intérêt pour l’activité touristique. Attention pour les habitués, il y a quelques changements dans l’organisation du concours. Le président du Pays a souhaité avec le ministère du Tourisme donner un nouveau souffle à cette opération. « On avait vu de belles choses mais aussi des écueils lors des précédentes éditions », indique Lionel Lao. Le conseiller technique en charge du tourisme explique la volonté de permettre un investissement plus important de la population, du comité du tourisme et de la commune, notamment au moyen de récompenses plus intéressantes. Le grand gagnant remportera par exemple 600 000 francs, le second 300 000 francs et le troisième 150 000 francs. Plusieurs autres prix seront également décernés au terme de la compétition. Mais avant cela, quel que soit le résultat, c’est l’idée de pérennité sur laquelle insistent les organisateurs.

Appui et suivi technique du Service des parcs et jardins

Dès le départ, les associations bénéficient d’un accompagnement en matériel d’une valeur de 500 000 francs avec en plus 150 000 francs dédiés à l’entretien du site. Pour apporter un savoir-faire aux associations, le Service parcs et jardins a été impliqué cette année : il apportera aux associations une expertise technique et un suivi dans le temps. Puis au-delà de l’aménagement lui-même, l’objectif principal du concours c’est la sensibilisation de la population à la protection de l’environnement et au tourisme. Cela passe par le respect d’un cahier des charges précis. Fini les sites isolés, on veut des « parcours embellis » dont les alentours devront être entretenus sur une étendue de 500 mètres de chaque côté. Fini aussi les « sites éphémères », l’entretien à long terme est mis en avant, explique Taiana Fare-Bredin, coordinatrice sensibilisation et projets de Tahiti Tourisme. Le suivi des projets sera également renforcé, avec deux visites de contrôle au lieu d’une. Pour proposer une candidature, rendez-vous sur le site de Tahiti Tourisme où une page est dédiée spécialement à l’opération, ou bien sur place, au fare manihini à Papeete.

Tahiti Tourisme – J’Embellis Ma Commune 2022 – Dossier de Presse