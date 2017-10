Raiatea encore une fois aux couleurs de Ono’u

Le festival international de street art, Ono’u, s’est rendu la semaine dernière à Raiatea. C’est la deuxième année que les graffeurs internationaux se rendent à Uturoa pour rendre des couleurs à la ville.

L’année dernière, déjà, Raiatea avait reçu le festival Ono’u. Cette fois-ci, six nouvelles fresques ont été réalisées portant à onze le nombre de murs à qui les artistes ont redonné vie. Pendant une semaine, huit graffeurs internationaux ont investi les rues de Uturoa : les Néo-zélandais, Charles et Janine Williams, l’Australien, Fintan Magee, l’Espagnol, Okuda, l’Argentin, Felipe Pantone, le Danois, Soten, et les Français, Kalouf et Marko 93. Mercredi, les enfants de Uturoa ont même pu participer à des animations et des ateliers d’initiations avec les graffeurs.