Hainan affrète trois vols ponctuels vers la Polynésie

Le gigantesque groupe chinois Hainan, déjà propriétaire du Hilton de Moorea et du Saint Régis de Bora Bora, a affrété trois vols ponctuels pour la Polynésie ce weekend et la semaine prochaine. Plusieurs cadres du groupe chinois sont attendus pour un voyage d’affaire.

La société Aéroport de Tahiti (ADT) a annoncé lundi l’arrivée de trois vols ponctuels de la compagnie aérienne chinoise Hainan ce weekend et la semaine prochaine. Les deux premiers vols arriveront samedi et le troisième « quelques jours plus tard ». Plusieurs cadres de Hainan feront le voyage sur ces vols pour un voyage d’affaire au fenua.

Rappelons que le groupe Hainan est déjà propriétaire des hôtels Hilton de Moorea et Saint Régis de Bora Bora, et que la compagnie Hainan Airlines discute depuis plusieurs années avec le Pays pour la mise en place d’une ligne aérienne entre la Chine et la Polynésie française. Des avancées dans ce dossier sont donc à surveiller la semaine prochaine.