Football : Raimoana Bennett, nouveau coach de ligue 1 de l’AS Pirae

Raimoana Bennett est le nouveau coach des joueurs de Pirae. Ils se préparent ensemble physiquement depuis plusieurs mois mais le coach a pris ses fonctions officielles il y a un mois. Il remplace Heimanu Teuira.

Les joueurs de Ligue 1 de l’AS Pirae ont un nouveau coach. Depuis 1 mois c’est Raimoana Benett, 41 ans, qui a pris les rênes de l’équipe des orange. Il est le deuxième coach nommé cette année et remplace donc Heimanu Teuira qui avait succédé à Naea Bennett. Ancien joueur de Pirae, puis Dragon et Central, il avait aussi joué avec l’équipe des Tiki Toa. Il avait d’ailleurs réussi à les amener en finale de la Coupe du monde de Beach soccer 2017.

Avant d’être désigné coach, il tenait le rôle de préparateur athlétique des joueurs mais aujourd’hui il doit en plus les préparer techniquement et psychologiquement. Prochain gros objectif pour Pirae, se qualifier pour l’OFC avant la coupe des champions. Pour le nouveau coach il s’agit « d’un gros chantier ». Selon lui, il y a beaucoup de choses à améliorer et malgré l’effectif « de qualité » dont il dispose, il va falloir qu’ils s’améliorent encore niveau tactique. « C’est un travail psychologique surtout avec des joueurs qui ont beaucoup d’aisance, c’est sur, explique le coach. J’ai 8 joueurs qui ont tout gagné quasiment et il va falloir rechercher la cohésion d’équipe ».