Rassemblement National : Éric Minardi va devenir député européen

Après la percée du Rassemblement nationale aux élections législatives, plusieurs députés européens du parti de Marine Le Pen vont quitter leur poste à Strasbourg pour siéger à Paris. Le président du Te Nati – Rassemblement national Polynésie, Éric Minardi, qui se trouvait en 25e position sur la liste du pari aux élections européennes de 2019 va donc mécaniquement trouver un siège.

Cette fois-ci , c’est la bonne. Lors des élections européenne de mai 2019, Éric Minardi avait échoué à quelques places du parlement de Strasbourg. Le nom de l’entrepreneur polynésien était alors inscrit en 25e place sur la liste du Rassemblement National. Malgré la victoire du parti de Marine Le Pen – 23,3% des voix dans un contexte d’abstention record – seuls 22 élus du parti d’extrême droite avaient obtenu un siège dans l’hémicycle européen. Par deux fois, le président du Te Nati – Rassemblement National Polynésie aurait pu être « repêché » : lors du Brexit de début 2020 – le RN avait alors gagné un siège – et lors des régionales de 2021 – les règles de cumuls des mandats n’avaient finalement pas joué en sa faveur. Ce sont finalement ces législatives qui vont propulser Éric Minardi vers Strasbourg (où le parlement européen siège lors des assemblées plénières) et Bruxelles (où a lieu beaucoup de réunions parlementaires et l’essentiel du travail de commission).

Car si c’est bien la coalition présidentielle Ensemble! qui est arrivée en tête du scrutin (246 députés), devant l’alliance des gauches de la Nupes (142 députés), c’est le Rassemblement National qui tire le mieux son épingle du jeu de ce deuxième tour. Avec 17,2% des voix, le parti de Marine Le Pen obtient 89 députés. Très loin des 8 sièges de la dernière mandature et des deux députés obtenus en 2012, et un record pour le parti : en 1986, Jean-Marie Le Pen avait emmené 35 députés Front National à la faveur d’un scrutin à la proportionnelle.

Parmi ces 89 nouveaux élus, trois siégeaient déjà au parlement européen : Hélène Laporte, Julie Lechanteux, et Joëlle Mélin qui devraient donc acter leur démission – règles sur les cumul des mandats obligent – dans les prochains jours. Plus que suffisant pour qu’Éric Minardi trouve enfin un siège à Strasbourg. « Merci à vous tous pour votre confiance et vos encouragements » a simplement commenté le chef d’entreprise sur Facebook.