Un appel a casting a été lancé par la production française Terra Cinéma qui travail sur la réalisation d’un film tiré du roman « Le sang du corail ». Une œuvre locale, écrite par Monak, croisant réalité et fiction et qui retrace la vie d’un « raerae » en Polynésie.

Avis de casting. La production Terra Cinéma est à la recherche d’acteurs pour incarner les rôles principaux du film tiré du roman « Le sang du corail ». Cette œuvre écrite par l’auteur Monak qui réside depuis près de 10 ans en Polynésie retrace le quotidien d’un raerae d’une quarantaine d’année. Une histoire conté entre les tuamotu et dans laquelle l’autrice aborde les doutes et les difficultés rencontrées par les transgenre au fenua. Le réalisateur recherche un groupe de 8 acteurs qui seront les personnages principaux de ce film à mi-chemin entre la réalité et la fiction . « C’est une histoire vrai d’une personnes raerae à Tahiti » précise Pascal Galopin, réalisateur du film. On parle des conditions de vie depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui ».

Pour candidater, il faut donc être transgenre, avoir entre 18 et 45 ans et être originaire de Tahiti ou des îles. Le casting aura lieu au mois d’août, en présence du producteur qui a grandi au fenua. Concernant le financement une partie est déjà assurée et le tournage du film devrait démarrer courant 2024 entre Tahiti, Moorea et un des nombreux atolls des Tuamotu. D’ici là, un autre appel à casting devrait être lancé avec des « petits rôles » et des figurants, mais pour le moment Pascal Galopin se concentre sur le recrutement du groupe de raerae « qui porte le film ».

La prestation des acteurs sera bien sure rémunérée. Les candidatures sont à transmettre par mail à terracinemafilms@gmail.com. Il faut y joindre deux photos (un portait et une en pied), avec noms, prénom, date de naissance, taille et coordonnées.