Taravao a sa nouvelle agence OPH

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle agence, plus grande, plus moderne, mais aussi plus pratique et plus accessible a été ouverte au premier étage du centre commercial de Super U Taravao.

Un nouvelle agence OPH pour Taravao. Elle a été inaugurée ce matin, à côté de l’antenne de l’Adie, en présence notamment de la ministre des Solidarité Chantal Minarii Galenon du président de l’assemblée Tony Géros, et bien sûr des responsables de l’Office Polynésien de l’Habitat. Ce n’est qu’en 2014 que l’OPH avait ouvert une première antenne à la presqu’île, mais les locaux précédents étaient devenus bien trop modestes face à la demande. Avec ses 255 mètres carrés, la nouvelle agence doit apporter plus de confort pour les usagers comme pour les conseillers travaillant sur place. Le Pays site notamment le gestionnaire de file d’attente baptisé « je file », et qui permet de réduire le temps de queue et d’aller faire des achats en attendant son tour. L’agence, baptisée Fare Ora, doit surtout permettre de réunir sur un même lieu plusieurs service public du Pays. Une caisse a été installée à l’extérieur et elle sera bientôt automatisée pour payer ses loyers plus rapidement. L’office a annoncé au passage un partenariat avec la start up NiuPay qui doit permettre de gérer son bail et ses paiements directement sur smartphone. Le gouvernement insiste en outre sur l’accessibilité de cette nouvelle agence, avec des guichets et des locaux prévu pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. « Cette initiative témoigne de notre engagement envers l’inclusion et l’égalité des chances pour tous » a déclaré Chantal Galenon.