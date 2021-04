Renouvelable : 30 à 40 hectares de fermes solaires à Tahiti d’ici 2023

Le Pays vient de lancer de très attendus appels à projets pour des fermes photovoltaïques avec batteries. 6 à 7 milliards de francs d’investissement privé pour 30 MWc de production électrique attendues début 2023.

Yvonnick Raffin le reconnait aisément : « En matière d’énergie, il y a eu beaucoup d’annonce ces dix dernières années, mais la concrétisation a été un peu compliquée ». Il est vrai que les objectifs de transition énergétiques mis sur la tableil y a six ans – 50% de renouvelable en 2020 et 75% en 2030 contre 29% aujourd’hui – paraissent aujourd’hui inaccessible. Mais si le compteur n’a fait que frétiller, pas forcément à la hausse, ces dernières années, c’est qu’il avait fallu le temps de préchauffer cette transition, explique en substance le ministre. Après plusieurs années d’adaptation du cadre règlementaire, l’heure est à la « concrétisation ». Les changements climatiques, mais aussi la dépendance aux importations, source de « vulnérabilité » particulièrement criante pendant la crise Covid, « nous contraint à repenser notre modèle ». Et à « refondre notre système de production d’électricité ».

Plusieurs promoteurs sur la ligne de départ

Pour l’heure, cette concrétisation tient en un chiffre : 30 MW crête. C’est la puissance cumulée des projets de fermes photovoltaïques avec stockage – des champs de panneaux solaires reliés à des batteries, donc – qui seront sélectionnés par le gouvernement d’ici septembre. En conditions d’ensoleillement idéal – et donc relativement rares – cela représente « presque deux groupes de la Punaruu » sur les huit que compte la centrale. Pour fournir une telle puissance, « 2, 3 ou 4 projets » devraient être lancés, sans que le Pays n’ait à mettre de financements sur la table : les acteurs privés – locaux ou internationaux – sont appelés à le faire. Ils amortiront leur investissement – estimé à 6 à 7 milliards de francs au total – sur 20 ou 25 ans, en revendant l’électricité au réseau électrique. Et ils sont déjà nombreux sur la ligne de départ : « aujourd’hui je n’ai pas peur de ne pas avoir de candidat, mais j’ai peur d’en avoir trop », sourit Yvonnick Raffin, qui espère les premiers raccordement pour « début 2023 ».

Aux promoteurs, donc, de trouver, sécuriser et équiper du foncier. Le ministre parle de 30 à 40 hectares répartis tout autour de Tahiti, avec une préférence, pour cause d’architecture du réseau électrique, pour les côtes Est et Ouest plutôt que pour la presqu’île. Dans son instruction des dossiers, le Service de l’énergie portera une attention particulière au « type d’installation » choisie : des projets qui permettent une double mise en valeur du terrain – par exemple avec des installations de panneaux hautes ou sous serre comme le projet déjà en développement à Taputapuatea.

Pas de hausse ni de baisse de la facture

Mais le critère principal – valant pour 75 % de la note qui sera attribuée à chaque dossier – reste le tarif de revente de l’électricité. Hors de question que cet élan vers le renouvelable ne fasse gonfler les factures. Le gouvernement a donc adopté un tarif maximum de rachat pour ces projets : 21 francs le kWh, soit un franc de moins que le coût de revient moyen de kWh thermique (produit avec les groupes gazole). « Ceux qui proposeront au dessus seront éliminés » confirme Yvonnick Raffin, qui s’attend à des propositions « entre 19 et 21 francs/kWh ». Difficile, donc, d’imaginer que le solaire fasse réellement baisser le coût de l’énergie. Côté chiffres, l’objectif porte davantage sur la transition énergétique : le solaire ne pesait, en 2019, que pour 1,1% de la production électrique polynésienne, et elle pourrait gagner plus de 5 points avec ces seuls projets. Un développement limité à Tahiti, qui regroupe 80% de la consommation électrique, mais les autres îles pourraient elles aussi se lancer dans le renouvelable. La loi de péréquation, toujours prévue pour application en juillet, devrait permettre de lancer des projets, assure le ministre de l’Énergie, citant des « centrales hybrides » ou, là encore, des « installations solaires ». Des investissements qui devraient en outre être soutenus par le Pays voire par l’État.

D’autres appels à projet, en solaire ou en hydro

Un autre appel à projets, potentiellement plus important, pourrait être lancé d’ici trois ans. Le temps de s’assurer que le système électrique « peut supporter un tel apport ». Car si les batteries amortissent en partie les variations importantes de production, les nuages et la nuit font de ces fermes des sources d’électricité intermittentes. D’autres efforts sont inscrits au calendrier pour gagner quelques points de renouvelable. Le Swac de Taaone, dont le premier tuyau doit être posé d’ici un mois, permettra en fin d’année de se passer d’une partie de la gourmande consommation électrique du CHPF. Yvonnick Raffin parle aussi de renfort de la production hydraulique, qui représente déjà près de 80% du renouvelable dans le pays et 20 à 25% de la production totale d’électricité. EDT a plusieurs fois rappelé, ces dernières années, que sa production dans les vallées déjà équipées pouvait être « optimisée » (d’où, par exemple, le projet « Cote 95 » qui fait face à un collectif d’opposant à la Papenoo…). Le ministre ajoute que d’autres vallées de Tahiti peuvent être équipée de « petites centrales sans barrage ». 12 points de production hydroélectrique supplémentaires seraient à portée. Sur ce sujet comme sur d’autres, le pays veut avancer « très vite », et pas forcément avec EDT. « J’ai demandé à mes services d’amender les textes actuels pour lancer, dans les mois à venir, des appels à candidatures pour des délégations de service public en énergie hydroélectrique », annonce Yvonnick Raffin.