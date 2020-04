Réouverture de la vente d’alcool : des décisions attendue d’ici la fin de la semaine

Le ministre de la Santé Jacques Raynal a confirmé ce jeudi soir que le gouvernement étudiait la possibilité d’autoriser à nouveau la vente d’alcool à emporter. Le sujet doit être débattu lors du conseil des ministres de vendredi. La réouverture, si elle était actée, se ferait sous conditions d’horaires, de jours ou de quantité.

La Dépêche de Tahiti évoquait déjà, en début d’après-midi une « levée des restrictions sous conditions » en fin de semaine. Le ministre a expliqué que la décision n’était pas formellement prise, mais que le gouvernement était sollicité sur la question « à différents niveaux ». Depuis la publication de l’arrêté du gouvernement, le 23 mars au soir, de nombreux Polynésiens, ainsi que des alcooliers et distributeurs, militent pour que soit assouplie cette interdiction de vente, prise pour limiter les rassemblements nocturnes et les violences intrafamiliales en cette période de confinement. Jacques Raynal évoque aussi le cas du centre d’hébergement des sans-abris, à Tipaerui, « où certains sont dans le besoin d’alimentation d’alcoolique et commencent à présenter des signes de troubles ».

« Des décisions devraient être prises très prochainement », continue le ministre. Au sein du gouvernement, on confirme que le sujet devrait être tranché au conseil des ministres de demain, vendredi. La question serait surtout celle des conditions de cette réouverture : « elle sera très probablement contingentée en termes horaires, en termes de quantité ou autre », explique Jacques Raynal. « Si la décision est prise, ce sera probablement opérationnel en fin de semaine ou en début de semaine prochaine ».

Une des possibilités évoquées au gouvernement serait l’autorisation de vente d’alcool certains jours de la semaine, et l’interdiction le week-end.