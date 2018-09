Rere Puputauki interdit de gestion pendant cinq ans

L’ancien chef du GIP sous la présidence Flosse, Rere Puputauki, a été condamné jeudi en appel à deux ans de prison avec sursis et à l’interdiction de gérer une société pendant cinq ans pour « abus de confiance » dans sa gestion d’un projet immobilier à Fariipiti en 2005.

La cour d’appel de Papeete a confirmé jeudi la condamnation de l’ancien chef du GIP et homme de main de l’ancien président Gaston Flosse, Rere Puputauki, à deux ans de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de gestion pour « abus de confiance » dans sa gestion de la société civile immobilière « Romana ». Un projet immobilier à Fariipiti en 2005 dans lequel avaient investi plusieurs proches du GIP et du Tahoeraa. Rere Puputauki, à la tête de la société civile immobilière, avait détourné plus de 17 millions de Fcfp des fonds de ce projet au bénéfice de proches ou pour financer ses frais de bouche ou ses voyages au Chili. Particularité du dossier, seules deux des trente victimes de cette affaire s’étaient constituées parties civiles en première instance. Et plus aucune en appel…

Rere Puputauki peut encore former un pourvoi en cassation dans cette affaire. L’ancien chef du GIP a déjà été condamné pour « favoritisme », « prise illégale d’intérêts », « abus de bien sociaux », « détournement de fonds publics » et « faux et usages de faux » dans l’affaire des détournements du GIP, pour « homicide involontaire » dans l’affaire du naufrage du Tahiti Nui IV et pour « travail dissimulé » dans l’affaire du convoyage de thoniers défiscalisés depuis la Corée.