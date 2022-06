Rereata Uuru, candidate n°5 : « Je veux aller au bout de mes rêves »

Issue d’une famille modeste, Rereata Uuru insiste sur le fait de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Si elle décroche le titre de Miss Tahiti 2022, ce sera avant tout pour elle, une belle « revanche sur la vie« .

Uuru Rereata a eu un parcours « difficile » mais, aujourd’hui, elle livre un beau message d’espoir à tous les enfants qui ont grandi sans leurs parents. Soutenue par sa famille, la Miss de 20 ans leur exprime sa solidarité. « Garde ton objectif en tête. Donne-toi les moyens et n’aie jamais peur d’oser. Bats-toi pour tes rêves! » C’est ce qu’elle a fait en s’inscrivant à Miss Tahiti 2022. La plus jeune et la plus grande (1m80) de cette promotion estime avoir « une chance incroyable » d’être candidate à l’élection. « C’est une grande fierté pour moi. Cette expérience est unique et je m’en rappellerai toute ma vie même si je n’atteins pas le podium, » explique la Première dauphine de Miss Hitiaa o Te Ra 2022.

L’élection de Miss tahiti 2022 aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.