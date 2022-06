L’institut Mathilde Frébault a accueilli un centre de vaccination ce samedi 11 juin de 8 heures à 11h30. La fréquentation est régulière selon le personnel toujours mobilisé. Les motivations des personnes venues recevoir parfois leur deuxième parfois leur quatrième dose, sont diverses, de l’obligation pour pouvoir voyager au sens de la responsabilité civile.

Alors que la plateforme Covid rappelait la nécessité de mettre à jour son schéma vaccinal dans la semaine, la fréquentation des centres de vaccination est « régulière » pour Daniel Ponia. Pas de foule, ni de file d’attente spectaculaire ce samedi 11 juin à l’institut Mathilde Frébault. Ce sont les vaccins de Pfizer pédiatrique – de 5 à 11 ans – ou pour les plus de 12 ans et de Novavax pour les majeurs qui y sont proposés. La direction de la santé rappelle que la vaccination est recommandée pour « les personnes à la santé fragile ou immunodéprimées » ainsi que pour « toutes les personnes volontaires souhaitant compléter leur schéma vaccinal ». Toutes les informations en temps réel sur la vaccination sont à retrouver sur le site de la direction de la santé.

« Se protéger et respecter les autres », « j’étais bien obligé, sinon je ne peux pas partir »

Les personnes qui se sont déplacées sont de tous âges, personnes âgées, parents et quelques enfants sont venus recevoir parfois une seconde parfois une quatrième dose de vaccin. ça n’est pas l’inquiétude face une éventuelle reprise épidémique qui les mène ici mais la nécessité d’avoir un schéma vaccinal complet pour voyager en Australie ou en Nouvelle-Zélande par exemple, « pour voir les petits enfants » qu’on a pas pu voir depuis le début de la crise Covid pour certains. D’autres plus rares sont là pour « assumer notre devoir en tant que citoyen » pour « se protéger et respecter les autres ». D’autres encore sont là à contre cœur, sans pouvoir « l’éviter, sinon je ne pourrai pas partir ».