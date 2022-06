Tahiti Fashion Week : 4 mannequins en route pour Milan

Le bouquet final de la 8e Tahiti Fashion Week a eu lieu samedi soir à l’InterContinental Tahiti. Outre la collection de l’invité d’honneur, le styliste belge Olivier Theyskens, c’est le podium du concours de mannequins qui a été révélé. Tevai, Noa, Tiare et Leelou, âgées de 16 à 19 ans, auront l’opportunité de travailler avec l’agence Brave Management, basée à Milan en Italie.

Elles ont « défilé comme des pros » selon l’œil averti d’Olivier Theyskens « très heureux de les voir défiler dans ses créations ». Les quatre lauréates du concours de mannequins de la Tahiti Fashion Week ont été désignées parmi 16 jeunes filles, vendredi 10 juin lors de la soirée Poerava qui a clôturé l’événement à l’InterContinental Tahiti. Organisé par Alberto Vivian, le rendez-vous de mode est l’un des plus selects au fenua, et les trois soirées étaient d’ailleurs à guichet fermé. C’est une occasion de mettre en valeur les créations locales, de faire émerger de jeunes mannequins et de créer une émulation grâce à la touche internationale de l’événement.

Une collection signée Olivier Theyskens

La Tahiti Fashion Week accueillait cette année un invité spécial : Olivier Theyskens est le styliste qui a réalisé dans son atelier les silhouettes portées lors de la dernière soirée par les 16 candidates. « Une collection faite complètement de matières recyclées, explique le couturier belge, un travail fait en atelier ». « C’est vraiment un travail couture, de pièces uniques » qui a été porté ce vendredi par les 16 adolescentes promises à de plus grands podiums pour certaines. Dans cette collection, pas inédite mais retravaillée pour l’occasion, Olivier Theyskens a travaillé sur de « patchworks de tissus, de la soie en général, des silhouettes sinueuses coupées en biais », mais aussi des « pièces plus structurées, transparentes, en mailles ». Et pour une esthétique plus féminine, il a voulu « éviter pantalons et tailleurs ».

Tevai, Noa, Tiare et Leelou : 16 ans passés et plus d’1m70

Tevai, 19 ans, 1,74m, est la grande gagnante du concours de la Tahiti Fashion Week. Alors qu’elle était en prépa HEC jusqu’en janvier, Tevai va partir à Milan où elle sera coachée par l’agence Brave Model Management en Italie. Alors qu’elle s’était préparée mentalement à « ne pas gagner ou à ne pas être sur le podium », c’est une belle surprise et elle espère réussir à Milan.

En deuxième position c’est Noa, 17 ans, 1m74. Pour sa part c’est le fait de mettre en avant des créateurs qu’elle a apprécié. Quant à porter celles d’Olivier Theyskens, « ça met la barre plus haut » et elle a du se forcer à mettre son stress de côté comme la plupart des candidates.

En troisième position, une révélation inattendue pour Alberto, qui l’a repérée dans la rue. Tiare, 18 ans, 1m76, a une démarche « élégante » qui a frappé l’organisateur de l’événement. La jeune fille a découvert le milieu de la mode au travers de la Tahiti Fashion Week et malgré le niveau d’exigence éreintant, elle est reconnaissante pour cette opportunité et agréablement surprise d’être sur le podium.

Enfin, un prix spécial a été accordé à Leelou, 16 ans, 1m77. Très jeune elle « a toujours fait des photos » et était déjà candidate à l’âge de 14 ans. Cette participation à la Tahiti Fashion Week c’était « trois jours de rêve » pour la jeune fille qui retient avant tout la relation qui est née entre les candidates. Elle a remporté un titre exceptionnel, créé cette année. Un titre qui donne la chance à une candidate, pas encore expérimentée mais en voie de le devenir, d’intégrer une agence de mannequins.