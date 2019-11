Rififi au sein du conseil municipal à Paea

Le tavana de la commune de Paea Jacquie Graffe a retiré les délégations de trois de ses adjoints notamment ceux qui aux prochaines municipales présentent une liste adverse. Les adjoints sont en pourparlers pour savoir s’ils portent ou non cette affaire en justice.

À quelques mois des échéances municipales, ce n’est pas vraiment un long fleuve tranquille dans les communes, et gare à ceux et celles qui présentent une liste adverse à leur tavana. Et c’est ce qui est arrivé à Paea, puisque vendredi dernier, le premier magistrat Jacquie Graffe a envoyé un courrier à trois de ses adjoints, pour les informer du retrait de leur délégations. Pour le 1er adjoint de Paea, Jean-Claude Hapairai, compagnon de Jacquie Graffe depuis près de 40 ans, il n’y a aucun doute, cela résulterait de sa candidature aux prochaines élections municipales, comme l’avaient annoncé nos confrères de TNTV.

Même si le premier adjoint s’attendait à une telle réaction de son compagnon de toujours, il est tout de même abasourdi. Jean-Claude Hapairai raconte qu’en juin dernier, il avait annoncé sa candidature à Jacquie Graffe qui a ensuite réuni son conseil municipal. « C’était comme un jugement (…). On était trois de notre côté et tous les autres membres du conseil municipal en face de nous » nous affirme le premier adjoint au maire. Puis au cours de la réunion, tout rentre dans l’ordre et tavana propose à ses adjoints de rester jusqu’à la fin de leur mandat.

Contacté, le tavana de Paea n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet, il attend le prochain conseil municipal qui devrait avoir lieu au début du mois de décembre. Il sera alors question du retrait des fonctions des trois adjoints dont la 6e, Teipo Teturu-Teaha et la 8e adjointe au maire Yvette Tauru-Temauri. Jean-Claude Hapairai compte sur ses collègues élus pour les soutenir.