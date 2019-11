Fifo 2020 : 62 films sélectionnés dont 7 productions locales

La 17e édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo) se déroulera du 1er au 9 février 2020 à la Maison de la culture. Le jury sera présidé par Eric Barbier, auteur et réalisateur de films. 177 films ont été inscrits et soumis à l’équipe organisatrice du festival cette année. Parmi ceux-là, 62 films ont été retenus par les comités de sélection du festival.

Ce rendez-vous qui a fait exister l’Océanie sur le planisphère du film documentaire, et qui a conquis le public, s’annonce encore une fois comme l’événement du début d’année.

13 films documentaires sont présentés en compétition et soumis à l’appréciation du jury du festival. 16 films dans la catégorie hors compétition et 11 autres dans la catégorie des Écrans Océaniens sont soumis au vote du public. 12 courts-métrages de fiction sélectionnés pour la 11e Nuit de la Fiction concourent pour le prix du meilleur court-métrage de fiction océanienne. Enfin, 10 courts-métrages documentaires présentés dans la sélection Fenêtre-sur-courts et concourent pour le prix du meilleur court-métrage documentaire du FIFO.

Dans cette sélection, 7 films sont des productions locales. Au travers de ses établissements publics et services qui participent à l’organisation de la manifestation, et au travers du SCAN, le Pays soutient financièrement et techniquement l’événement depuis sa création.

Les membres du jury

Eric Barbier, auteur, réalisateur français (Le Brasier, Le Serpent, Le Dernier diamant, La Promesse de l’aube)- président du jury

Paul Damian Williams, réalisateur australien, dont le film Gurrumul a remporté l’un des prix du public au Fifo 2019

Lisa Taouma, productrice et réalisatrice néo-zélandaise, directrice exécutive de TikiLounge Production et fondatrice de Coconet TV, réalisatrice de Marks of Mana.

Emmanuel Kasarherou, directeur-adjoint du département du patrimoine et des collections, responsable de la coordination scientifique des collections, Musée du quai Branly, président de la Société des Océanistes.

Tauarii Lee, journaliste, rédacteur-en-chef adjoint de Polynésie La 1ère.

Jacques Vernaudon, linguiste, anthropologue, enseignant-chercheur à l’Université de la Polynésie française.

